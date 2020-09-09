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تعليم

جامعة الاسكندرية تتولى تقديم دعم فني لمشروعات جهاز تعمير الساحل الشمالي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:24 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

وقع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء محمود أحمد نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والمشرف على جهاز وصندوق بحوث ودراسات التعمير، بروتوكول الدعم الفني للأعمال الإستشارية لمشروعات جهاز تعمير الساحل الشمالي، وذلك بهدف تقديم الدعم الفني والاستشارات والحلول الهندسية لتنفيذ الأعمال الإستشارية للمشروعات الهندسية لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.


وعلى هامش توقيع البروتوكول، أشار الدكتور الكردي إلى أن البروتوكول يسمح بمشاركة الخبراء من كلية الهندسة من خلال المركز الهندسي الذي يتمتع بقدرات فنية وهندسية متخصصة والتي تتواكب مع أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة في كافة المجالات الهندسية بما يحقق مستوى متميز من الأداء لكافة مشروعات جهاز تعمير الساحل الشمالي، بتقديم الاستشارات والحلول الهندسية والدعم الفني للجهاز لتحقيق متطلباته من خلال تنفيذ الأعمال الإستشارية للمشروعات الهندسية لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.


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ولفت الكردي أن جامعة الإسكندرية تعد بيت الخبرة الدائم وإحدى القلاع العلمية للعديد من المشروعات الكبري التى تقام على أرض مصر حاليا، حيث قدمت الجامعة رؤيتها في جميع المشروعات التنموية بالإسكندرية وخارجها، فضلا عن كونها الاستشارى الدائم للعديد من مشروعات الساحل الشمالي ومطروح من خلال التعاون فى تخطيط وتنفيذ مشروعات التطوير سواء على مستوى التنمية الشاملة أو التنمية الحضارية، مشيرا أن الجامعة تحرص علي عقد تلك الاتفاقيات حرصا منها على تفعيل دورها في المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتقها للاستفادة من خبرات وتخصص أكاديمييها.


يأتي هذا في إطار المتطلبات والإحتياجات التي تغطي الخطط والبرامج التنفيذية للجهاز والتي تتطلب التكامل الوظيفي والإحتراف المهني المتخصص في كافة المجالات الهندسية.

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