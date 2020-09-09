هناك طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها فمن الممكن صنع أطباق عدة من الفراخ، ويفضل الاطفال الفراخ الكرسبي والبانية عن اللحوم، واليكم طريقة جديدة لعمل الفراخ بعد سلقها.
طريقة تحمير الدجاج مثل المطاعم
مقادير تحمير الدجاج مثل المطاعم
صدور دجاج مقطعه اصابع
بيكنج بودر
بصل بودر
ثوم بودر
بابريكا
مستردة
ملح
فلفل اسمر
كزبرة
جنزبيل
دقيق
زيت
طريقة تحمير الدجاج مثل المطاعم
- تغسل الصدور جيدا وتقطع ويتم عمل فتحات فيها بالسكين حتى تتشرب التتبيله جيدا، ونخلط التوابل كلها وكوب اللبن ونضع فيها الفراخ ونتبلها.
- نضع الدجاج بتتبيلتها في وعاء ويغلق جيدًا ونتركها في التلاجه يوم، عند التسويه نضع كوب دقيق ونصف في وعاء ونخلط عليه نصف معلقه صغيره من كل نوع من التوابل اللي تبلنا بيها الفراخ والنشا والبيكنج بودر ويقلب.
- نقوم باخراج الفراخ من التتبيله علي الدقيق ونحركه جيدا ليدخل الدقيق في كل جزء من الفراخ ثم نخرجها من الدقيق للتتبيله ثم للدقيق، ونسخن الزيت جيدا ثم ننزل بالفراخ ثم نهدى النار ويتم تحمير كل ٣ قطع سوا حتى لا يبرد الزيت.
طريقة تحمير الدجاج مثل المطاعم
مقادير تحمير الدجاج مثل المطاعم
صدور دجاج مقطعه اصابع
بيكنج بودر
بصل بودر
ثوم بودر
بابريكا
مستردة
ملح
فلفل اسمر
كزبرة
جنزبيل
دقيق
زيت
طريقة تحمير الدجاج مثل المطاعم
- تغسل الصدور جيدا وتقطع ويتم عمل فتحات فيها بالسكين حتى تتشرب التتبيله جيدا، ونخلط التوابل كلها وكوب اللبن ونضع فيها الفراخ ونتبلها.
- نضع الدجاج بتتبيلتها في وعاء ويغلق جيدًا ونتركها في التلاجه يوم، عند التسويه نضع كوب دقيق ونصف في وعاء ونخلط عليه نصف معلقه صغيره من كل نوع من التوابل اللي تبلنا بيها الفراخ والنشا والبيكنج بودر ويقلب.
- نقوم باخراج الفراخ من التتبيله علي الدقيق ونحركه جيدا ليدخل الدقيق في كل جزء من الفراخ ثم نخرجها من الدقيق للتتبيله ثم للدقيق، ونسخن الزيت جيدا ثم ننزل بالفراخ ثم نهدى النار ويتم تحمير كل ٣ قطع سوا حتى لا يبرد الزيت.