الأوقاف توزع 13 طن لحوم أضاحي بـ 4 محافظات اليوم

تبدأ وزارة الأوقاف صباح اليوم، الخميس، توزيع 13 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الدقهلية – الإسماعيلية – كفر الشيخ – مرسى مطروح) ، بواقع (4) أطنان لمحافظتي (الإسماعيلية – كفر الشيخ) و (3) طن لمحافظة (الدقهلية) و (2) طن لمحافظة (مرسى مطروح) . وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.





وأضافت يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 547 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).



