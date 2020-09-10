AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف توزع 13 طن لحوم أضاحي بـ 4 محافظات اليوم

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
تبدأ  وزارة الأوقاف صباح اليوم، الخميس، توزيع 13 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الدقهلية – الإسماعيلية – كفر الشيخ – مرسى مطروح) ، بواقع  (4) أطنان لمحافظتي (الإسماعيلية – كفر الشيخ) و (3) طن لمحافظة (الدقهلية) و (2) طن لمحافظة (مرسى مطروح) .  وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.

وأضافت يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 547 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت  غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

 كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ممنوع التصوير أثناء التوزيع.. الأوقاف توزع 17 طن لحوم أضاحي غدًا

الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم أضاحي غدًا الثلاثاء

وزير الأوقاف: تخصيص 50 مليون جنيه لدعم صندوق ذوي الإعاقة

الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم أضاحي على المستحقين بأربع محافظات .. غدًا

اليوم .. الأوقاف توزع 16 طن لحوم أضاحي بـ 4 محافظات

الأوقاف توزع 20 طن لحوم أضاحي في 6 محافظات

ترشيحاتنا

فيديو مأساوي لتعذيب شاب وإجباره على أفعال مهينة في الشيشان.. وفيسبوك يمسحه

سماسرة الأعضاء.. المتهمة: نجري العمليات في عدة مستشفيات.. ونتقاضى من المتبرع 100 ألف جنيه

تريند الفن | حادث مروع لـ نجل الفنان شريف حلمي.. خطأ فادح في الحلقة الأخيرة من حكاية أمل حياتي

بإطلالة كاجوال.. شقيقة محمد رمضان تخطف الأنظار رفقة زوجها

والد الطفل الغريق بـ حمام سباحة الزمالك لـ مرتضى منصور: لن أسامح.. والنظام يسير بشكل خاطئ في النادي ..فيديو

دعاء تيسير الأمور.. كلمات مأثورة واظب عليها يوميا لتذليل الصعاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها

بـ 2 مليون دولار.. بيونسيه تحتفل بعيد ميلادها في هذا اليخت.. صور

حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. صور