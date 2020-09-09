انتهاء عهد الغش والتسريب بدءا من العام الدراسي الجديد ..عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا لأول مرة .. إتاحة إمكانية التحسين بـ أكثر من محاولة على طريقة السات .. وإلغاء الكتب الورقية

* وزير التعليم :
- "مفيش عنصر بشري لا في وضع ولا تصحيح وتوزيع الامتحان "
- امتحانات الثانوية العامة لن تكون موحدة
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ظواهر الغش والتسريب وتصوير الامتحان سوف تحتفي تماما ابتداءا من العام الدراسي الجديد 2021.
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حيث قال وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون إلكترونية والتصحيح سيكون إلكتروني ، والاسئلة ستكون اختيار من متعدد ، دون تدخل أي عنصر بشري.
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الطالب سيعرف نتيجته بعد الخروج من الامتحان .
وقال : "مفيش عنصر بشري لا في وضع ولا تصحيح وتوزيع الامتحان "
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ولفت إلى أن امتحانات الثانوية العامة لن تكون موحدة داخل اللجنة ، بل سيكون 4 نماذج مختلفة عن طريق بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.
وأضاف وزير التربية والتعليم : "هانعمل امتحان مش هايتسرب ومش هايتغش" ، وموضوع التسريب والغش هانتهي تماما ، فالكمبيوتر هايفصل امتحان على مسطرة نواتج التعلم
وشرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرار عودة نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة 2021.
حيث قال وزير التربية والتعليم ، ان الوزارة قررت اتاحة فرصة امتحان اضافية للطلاب ، وسيتم احتساب المجموع الاعلى .
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن طلاب الثانوية العامة سيخضعون لـ امتحان في شهر يونيو ، مؤكدًا انه سيكون عبارة عن محاولة اولى مثل نظام السات عند طلاب الدبلومة الامريكية ، بحيث يمتحن الطالب في 8 مواد ، ولو الطالب حصل على درجات أقل من المستهدف بالنسبة للطالب في مادتين مثلا ، هنا يمكن للطالب أن يخوض محاولة امتحانية ثانية لتحسين درجاته في مواد معينة مع العلم أن هذه المحاولة ستكون في شهر اغسطس 2020.
وقال وزير التربية والتعليم : ممكن الوزارة توفر للطلاب محاولة ثالثة مثل الامتحانات الاجنبية ، بحيث لا تصبح الثانوية العامة مسألة حياة او موت وبهذا يمكن للمجتهد الذي كان لديه ظروف اثرت عليه في المحاولة الاولى أن يدخل الكلية التي يرغب فيها من خلال حساب نتيجة المحاولة التي حصل فيها الطالب على اعلى الدرجات .
وأشار وزير التربية والتعليم أن التشعيب مازال قائم لطلاب الثانوية العامة 2020 ، حيث يمكن لطلاب الشعبة العلمية أن يتعشبواا لـ علمي علوم وعلمي رياضة.
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد سيكون أول عام دراسي لا تطبع فيه وزارة التربية والتعليم كتب ورقية لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي.
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وقال وزير التربية والتعليم إنه سيتم رفع الكتب في شكل كتب تفاعلية، إضافة إلى إتاحة منصة إدارة التعلم الموجودة منذ سنتين والتي تمت إضافة النواقص لها "الفلسفة، وعلم النفس، واللغات".
وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لأول مرة ستتم إتاحة مكتبة الدروس الإلكترونية، وهي مكتبة فيها أفلام في كل المواد المقررة على طلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية، لافتًا إلى أنها ستقدم أفلاما مكثفة يقدمها أفضل الأساتذة، وفيها تدريب على الأسئلة الجديدة الخاصة بالثانوية العامة.
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وأكد أنه سيشارك في تنفيذ هذه الأفلام أفضل المعلمين، إضافةً إلى خبراء المركز القومي للامتحانات الذين سيساعدون الطلاب على المذاكرة بطريقة تختلف عن طريقة "زمان" ، مشيرًا إلى أن هذه المكتبة ستكون مفيدة جدا لمصر.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى وجود مكتبة أخرى للكتب التفاعلية "الموازية"، قائلًا نحن نحاول أن نبني كتبا تفاعلية من أول رياض الأطفال حتى الثانوية العامة بالصوت والصورة والمواد التفاعلية، مؤكدا أن البداية ستكون بالسنوات الأعلى في المرحلة الثانوية أولا.
ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021 يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)
وقالت وزارة التربية والتعليم : تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021 ، و تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
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وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة الذين قرروا هذا العام تأجيل امتحاناتهم للعام الدراسي الجديد 2020/2021 ، وكذلك طلاب الثانوية العامة 2020 الراسبين الباقين للاعادة في العام الدراسي الجديد ، سوف يؤدوا امتحانات الثانوية العامة 2021 "ورقيا".
- استكمال منصة إدارة التعلم LMS للمرحلة الثانوية من خلال استكمال إضافة محتوى جديد متصل بالمنهج، بما في ذلك محتوى الصف الثالث الثانوي.
- إنشاء وإتاحة دورات لشرح مناهج جميع المواد عبر مكتبة الدروس الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية.
- إتاحة كتب إلكترونية تفاعلية لشرح كل جزء من المنهج وسيكون ذلك بديل للكتب الخارجية.
- مشروع "كل طفل متصل" وهو مشروع يهدف إلى إتاحة الأجهزة الإلكترونية لمساعدة الأطفال على التعلم، وسيكون ذلك بوجود تسهيلات لأولياء الأمور بالتعاون مع شركات الاتصالات.
- التوسع في إنشاء القنوات التلفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليمي.
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وقال وزير التربية والتعليم : إن أداء الامتحان ورقي لهؤلاء الطلاب سيتم بنفس طريقة اسئلة امتحان الطلاب الآخرين ، مشيرًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون بنظام الاسئلة التي تقيس فهم نواتج التعلم.
وبالنسبة لحضور الطلاب ،أكد وزير التربية والتعليم ، أن الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.
وكشف الدكتور طارق شوقي، عن عدة مشروعات تعكف وزارة التربية والتعليم على تنفيذها خلال العام الدراسي 2020/2021، وهي كالتالي:
- استكمال منصة إدارة التعلم LMS للمرحلة الثانوية من خلال استكمال إضافة محتوى جديد متصل بالمنهج، بما في ذلك محتوى الصف الثالث الثانوي.
- إنشاء وإتاحة دورات لشرح مناهج جميع المواد عبر مكتبة الدروس الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية.
- إتاحة كتب إلكترونية تفاعلية لشرح كل جزء من المنهج وسيكون ذلك بديل للكتب الخارجية.
- مشروع "كل طفل متصل" وهو مشروع يهدف إلى إتاحة الأجهزة الإلكترونية لمساعدة الأطفال على التعلم، وسيكون ذلك بوجود تسهيلات لأولياء الأمور بالتعاون مع شركات الاتصالات.
- التوسع في إنشاء القنوات التلفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليمي.