انتهاء عهد الغش والتسريب بدءا من العام الدراسي الجديد ..عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا لأول مرة .. إتاحة إمكانية التحسين بـ أكثر من محاولة على طريقة السات .. وإلغاء الكتب الورقية

* وزير التعليم :

- "مفيش عنصر بشري لا في وضع ولا تصحيح وتوزيع الامتحان "

- امتحانات الثانوية العامة لن تكون موحدة

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حيث قال وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون إلكترونية والتصحيح سيكون إلكتروني ، والاسئلة ستكون اختيار من متعدد ، دون تدخل أي عنصر بشري.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الطالب سيعرف نتيجته بعد الخروج من الامتحان .





وقال : "مفيش عنصر بشري لا في وضع ولا تصحيح وتوزيع الامتحان "





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ولفت إلى أن امتحانات الثانوية العامة لن تكون موحدة داخل اللجنة ، بل سيكون 4 نماذج مختلفة عن طريق بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.









وأضاف وزير التربية والتعليم : "هانعمل امتحان مش هايتسرب ومش هايتغش" ، وموضوع التسريب والغش هانتهي تماما ، فالكمبيوتر هايفصل امتحان على مسطرة نواتج التعلم





وشرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرار عودة نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة 2021.





حيث قال وزير التربية والتعليم ، ان الوزارة قررت اتاحة فرصة امتحان اضافية للطلاب ، وسيتم احتساب المجموع الاعلى .





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن طلاب الثانوية العامة سيخضعون لـ امتحان في شهر يونيو ، مؤكدًا انه سيكون عبارة عن محاولة اولى مثل نظام السات عند طلاب الدبلومة الامريكية ، بحيث يمتحن الطالب في 8 مواد ، ولو الطالب حصل على درجات أقل من المستهدف بالنسبة للطالب في مادتين مثلا ، هنا يمكن للطالب أن يخوض محاولة امتحانية ثانية لتحسين درجاته في مواد معينة مع العلم أن هذه المحاولة ستكون في شهر اغسطس 2020.





وقال وزير التربية والتعليم : ممكن الوزارة توفر للطلاب محاولة ثالثة مثل الامتحانات الاجنبية ، بحيث لا تصبح الثانوية العامة مسألة حياة او موت وبهذا يمكن للمجتهد الذي كان لديه ظروف اثرت عليه في المحاولة الاولى أن يدخل الكلية التي يرغب فيها من خلال حساب نتيجة المحاولة التي حصل فيها الطالب على اعلى الدرجات .





وأشار وزير التربية والتعليم أن التشعيب مازال قائم لطلاب الثانوية العامة 2020 ، حيث يمكن لطلاب الشعبة العلمية أن يتعشبواا لـ علمي علوم وعلمي رياضة.