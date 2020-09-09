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الأسعار مستقرة.. البحوث الزراعية: لم تحدث أي فجوات لأي محاصيل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:33 م
الدكتور محمد سليمان،
الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية
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فرح علاء الخولي
قال  الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه عقب 30 يونيو أصبح هناك اهتمام من الدولة المصرية بالتنمية الزراعية، موضحًا أن التوسع في الزراعات المحمية ساهم في توافر المنتج على مدار العام، موضحًا أننا لم نشهد أي فجوات في أي محصول هذا العام، وهناك استقرار في الأسعار.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا نيوز"، أن مشروع المليون ونصف المليون فدان سيعطي فرصة لتجمعات زراعية سكنية بمناطق جديدة، واضاف ان الدولة تقوم بالمراقبة القوية لكل انواع المبيدات ومصادرها، منوها ان المشروع القومي للصوامع ساعد بشكل كبير في تقليل الفاقد من محصول القمح بنسبة 20%، بالإضافة الى تخزينه بطريقة سليمة لا يعرض المحصول للتلف مما يساعد في وجود فائض استراتيجى.

وتابع رئيس مركز البحوث الزراعية، أن وزارة الزراعة تبذل جهد كبير لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، مع التركيز على سلامة الغذاء، والنفاذية للأسواق العالمية، منوهًا بأننا حتى الآن تخطينا 4 ملايين طن صادرات مع فتح أسواق جديدة، مشددًا على أننا لم نشهد أي انخفاض في أي منتج زراعي خلال أزمة كورونا رغم تهافت المواطنين على شراء السلع وتخزينها، ولم نشهد ارتفاعا في الأسعار.


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