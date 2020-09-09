رحمة عبد الراضي تكتب: أتلعثم أمام عينيك

في اللغة ثمانية وعشرون حرفًا وخمسُ حركات تمكنتُ من صياغتها في وصف الحزن والغِبطة، والذعر والأناة، الهجر والوصل، في لوعة على الماضي وتلهف إلى المستقبل، في وصف الزهد والشغف، في العلة والتعافي، الألِم والأمل، البأس والوهن، سنين الرزق وسنين العِجاف.









في وصف غرارة من الأشياء ونقيضها، وجسّدتُ السماء علي الحروف وغازلتُ نجومها، ونال الليل من كلماتي ونال البحر من وصفي، وغرفتي مكتظة بِكتابات عن الأهل والجيران وأصدقاء الطفولة والغرباء الذين آلفهم قلبي- ابتداءً من رب أسرتنا ومرورًا بِبائعة الفجل ذات العينين الخضراوين جميلة الروح والمظهر التي قابلتها بمحض الصدفة ولم أنسها إلي اليوم، والسائق الزاهد أب الخمس إناث الذي ظلّ طيلة الطريق يتحدث عن الفضل والحب مرددًا فيض من كلمات الشعراوي التي ما ماثلتها كلمات ولا شابهتها حروف- السائق الباسم والمثقف، سهرتُ ليلتها اكتب عنه وشعرت وكأن الحروف مبتهجة تود لو تكتب عنه عمرا، وحافلة خزانتي بخطابات لم ولن تُرسَل، وزاخرة أوراقي بحروف عن الأوطان والمدن وسببت الحروب ذات مرة فكانت حروفي ثائرة وحركاتها من شدة الغضب ما انضبطت، أما الورود فكان لها من النسيب حظوة فغازلتها حروفي مددًا بمختلف الوانها وشتيت روائحها، وطفلة تسكن بالجوار يتذكرها قلبي بين حين وحين، كلما جالت في خاطري بسمتها قويت حروفي بلاغة وازدادت الكلمات ابتهاجا وغزلا بِلباقتها واطلالتها وجمال عيونها وذوقها، شتّان بينها وبين بقيتهن.







