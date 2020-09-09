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أخبار العالم

قرار أردني هام بشأن الخدمة العسكرية في البلاد

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:15 م
جانب من توقيع الإتفاقية
جانب من توقيع الإتفاقية بين وزارة العمل والقوات المسلحة الأر
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محمود نوفل
أعادت الحكومة الأردنية الأربعاء تفعيل الخدمة العسكرية الالزامية  "خدمة العلم"  للذكور في الفئة العمرية ما بين 25 و29 عاما مع ارتفاع نسبة البطالة في ظل جائحة كوفيد-19.

ويُشار الي ان  وزارة العمل والقوات المسلحة الاردنية قد وقعتا اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم تشكل إطارا لـ "خدمة العلم"  بحلة جديدة بحيث حددت مدتها بـ12 شهرا تتضمن 3 أشهر تدريب عسكري بحت و9 أشهر من التدريب المهني والتقني.

ومن المقرر ان يلزم قرار الخدمة العسكرية افلزامية كل اردني في الفئة العمرية مابين 25 الى 29 عاما بـ "خدمة العلم" اذا كان لائقا صحيا ولا يدرس ولا يعمل، وغير مسافر، وليس رب اسرة قبل استدعائه، وليس الذكر الوحيد لوالديه.

كما نص القرار بمنح المكلف 100 دينار شهريا (نحو 140 دولار) اثناء فترة الخدمة الالزامية.

ومن جانبه اوضح وزير العمل الأردني نضال بطاينة في تصريحات صحفية له أنه سيتم استدعاء خمسة آلاف شاب في الدفعة الاولى للعام الحالي (2020) من مواليد عام 1995، وسيتم استدعاء 15 الفا العام المقبل.

جدير بالذكر ان الاردن كان قد أوقف العمل بخدمة العلم عام 1991، قبل نحو ثلاث سنوات من توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل. 

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