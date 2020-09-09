AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كيف يمكنك تجنب الإصابة بمرض السكري ؟

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:57 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
مرض السكري هو مرض مزمن يصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويمكن للحالات غير الخاضعة للسيطرة أن تسبب العمى والفشل الكلوي وأمراض القلب وغيرها من الحالات الخطيرة.

قبل تشخيص مرض السكري هناك فترة تكون فيها مستويات السكر في الدم مرتفعة ولكن ليست عالية بما يكفي لتشخيص مرض السكري يُعرف هذا باسم مقدمات السكري.


وعرض موقع health line طرق لتجنب مرض السكر

- يزيد تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة والسكر من نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري مع مرور الوقت، قد يساعد تجنب هذه الأطعمة في تقليل المخاطر.

- يمكن أن يؤدي أداء النشاط البدني على أساس منتظم إلى زيادة إفراز الأنسولين وحساسيته مما قد يساعد في منع التقدم من مقدمات السكري إلى مرض السكري.

- قد يساعد شرب الماء بدلًا من المشروبات الأخرى في التحكم في نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين ، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.


- يزيد الوزن الزائد خاصة في منطقة البطن ، من احتمالية الإصابة بمرض السكري، قد يقلل فقدان الوزن بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خرافات حول مرض السكر وأطعمة تحميك من الإصابة وأعراض مبكرة يغفلها 90% من الناس

لمرضى السكرى.. تعرف على أبرز الأعراض والأسباب.. اهم طرق العلاج باستخدام النظم الغذائية

مفاجأة من العيار الثقيل.. كوب من هذا المشروب يتحكم فى السيطرة على سكر الدم

أسهل الطرق لإدارة مستويات السكر في الدم

السكري كلمة السر وراء وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي.. كيف تحمي نفسك من مخاطر المرض إذا كنت مصابا به؟.. 6 نصائح للوقاية منه حتى لو كان وراثيا

مرض مزمن يتعرض له الأطفال المصابون بفيروس كورونا.. لن تتوقعه

ترشيحاتنا

بناء على شكاوى المواطنين.. مدبولى يستعرض نص قانون التصالح الجديد

الرئيس السيسي يبحث مشروع توسعة وتطوير ميناء أبو قير مع شركة ديمي

مدبولي: من يرفضون التصالح يفقدون فرصة ذهبية لتعظيم قيمة الوحدة السكنية

مخالفات البناء.. تفاصيل استخراج الرقم القومي والشهادة لكل شقة

موجز السوشيال ميديا .. أبوهشيمة يهنئ كريستيانو على طريقته .. النجوم يطلبون الدعاء لـ جمال يوسف

رئيس الوزراء: لن يتم السماح ببيع الشقق العشوائية دون تقديم شهادة التصالح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«دبلة الخطوبة» و«يخمس».. 10 مصطلحات عامية دارجة يرجع أصلها إلى زمن الفراعنة

أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل

للمرة الأولى.. رانج روفر تنتج أول سيارة دفع رباعى كهربائية.. صور