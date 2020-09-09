تصريح مثير لدبلوماسي روسي كبير: نريد فهم ما يحدث في مالي

في تصريح غريب لدبلوماسي روسي كبير، حول الوضع الغير مفهوم في مالي التي أطاحت فيها مجموعة عسكرية بالرئيس ورئيس وزرائه ومقربيه، تساءل المسئول عن حقيقة الوضع في البلد الإفريقي وماالذي يريده من في السلطة الآن.





صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، بأن روسيا تسعي لفهم نوايا من قاموا بالانقلاب في مالي بعد استيلائهم على السلطة.





ذكر بوجدانوف: "نريد فهم خططهم، لأنه جرى هناك استيلاء غير دستوري على السلطة، لكن هناك أمور عملية، وأقصد بها عمل سفارتنا، فيجب فهم سير الأوضاع".





وأشار الدبلوماسي إلى أن السفير الروسي قد تواصل مع ممثلي السلطة الجدد".





وتابع: "نعترف بالوقائع على الأرض. إنهم يقومون بإدارة العملية ولديهم خطط ما"، مضيفا أن "هناك مسؤولين أفارقة يتواصلون ويبنون الحوار معهم".





وخلال الشهر الماضي، في 18 أغسطس، حدث تمرد في إحدى القواعد العسكرية قرب عاصمة مالي باماكو، استولى زعماؤه على مقر هيئة الأركان العامة واعتقلوا قادة البلاد، بمن فيهم الرئيس إبراهيم أبو بكر، وأعلنوا عن تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب".



