عمره سنة و8 أشهر.. طفل يستنفر الأمن الأردني

أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني عامر السرطاوي، أن إدارة حماية الأسرة في المملكة تلقت اليوم ، الأربعاء، بلاغا بشأن احد الأطفال والذي لم يتجاوز عمره عاما وثمانية اشهر.





وذكر الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام الأردني في بيان له ان البلاغ الذي جاء الي إدارة حماية الأسرة عبارة عن منشور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفاده عرض أحد الأطفال وعمره سنة وثمانية أشهر للتبني.





وأفاد المتحدث الرسمي أنه فور ورود المنشور تم تتبعه وتحديد هوية الشخص الذي قام بنشره، وجرى التحرك لمكان وجود الطفل وجرى اصطحابه لإدارة حماية الأسرة والاحتفاظ به في إحدى دور الرعاية.





كما أوضح المتحدث الإعلامي بإسم الأمن العام الأردني أنه سيتم متابعة حالة الطفل اجتماعيًا من خلال دراسة شاملة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تحقق المصلحة الفضلى له.



