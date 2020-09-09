حمو بيكا: عايز أعمل فرحي زي أي شاب في مصر

ظهر مغنى المهرجانات حمو بيكا، عبر مقطع مصور ، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يناشد فيه المسئولين ، بتسهيل إقامة حفل زفافه.



وقال بيكا: "نفسي افرح وأعمل فرحى زي أي شاب في مصر، تم إلغاء حجز قاعة الفرح، والناس كلها بتعمل أفراح".



