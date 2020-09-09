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فن

حمو بيكا: عايز أعمل فرحي زي أي شاب في مصر

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:08 م
حمو بيكا
حمو بيكا
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نبيل العدوى
ظهر مغنى المهرجانات حمو بيكا، عبر مقطع مصور، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يناشد فيه المسئولين، بتسهيل إقامة حفل زفافه.

وقال بيكا: "نفسي افرح وأعمل فرحى زي أي شاب في مصر، تم إلغاء حجز قاعة الفرح، والناس كلها بتعمل أفراح".

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وتابع حمو بيكا، خلال الفيديو: "أنا منعت فرحى من الشارع؛ عشان بحترم القوانين، وعاوز أفرح زى أي عريس، وأي شاب عاوز يفرح، وهى كلها ساعتين فرح، وياريت محدش يكسر فرحتى".

رساله للسعاده رئيس الجمهوريه..... حمو بيكا عايز يفرح ستايلست ومصمم الأزياء النجوم.#اسلام_سعد Eslam Saad Fashion Designer اناوالعسل صفحه لفساتين الزفاف خبير التجميل السينمائي - #تامر_دهب Tamer Dahab - Makeup Studio الصحفي عبدالله الصاوي @abdallah elsawy

Posted by ‎حمو بيكا / Hamo Bika‎ on Tuesday, September 8, 2020
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