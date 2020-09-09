جدال على الهواء بين إعلامية وبرلماني بشأن قانون التصالح.. فيديو

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة قال إنه يتم إزالة العقارات المبنية على أراض زراعية والبعيدة عن الكتلة السكنية.





وأضاف أحمد السجيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية " عزة مصطفي، أن رئيس الحكومة أكد أنه لن يهدم عقار به سكان، ولكن على الجميع التقدم للتصالح.









وأوضح أن الدكتور مدبولى مد شهرين لتقديم الأوراق، ولكن على المواطنين التقدم بالتصالح قبل 30-9 الحالي.









ولفت إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء ، لا يطبق بأثر رجعي، وهذا القانون لا يوجد به عقوبة، وحدث جدال بين الإعلامية والبرلمان على الهواء وذلك عن مواد القانون وتطبيقه على المخالفين منذ 2008، وأصبح البرلماني يوجه اسئلة للإعلامية وهو ما دفع الأخيرة أن تستغرب الموقف.





وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،إلى أن، المباني التى تم إزالتها مبان مخالفة ومقامة وسط الأراضى الزراعية.



