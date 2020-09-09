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أخبار العالم

انفجار رهيب قرب قصر الرئيس.. هجوم إرهابي بدولة عربية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:00 م
الأرهاب يضرب الصومال
الأرهاب يضرب الصومال
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محمد علي
قبل أن ينقضي الشهر على تفجير أغسطس بدولة الصومال العربية، وقع قبل قليل انفجار انتحاري مروع، قرب قصر رئيس البلاد، وهو مادعى لحالة استنفار أمني قصوى.

ووفق ماذكرت وسائل الإعلام المتفرقة،  فقد سقط 3 أشخاص قتلى نتيجة الهجوم الانتحاري الذي استهدف مطعما قرب قصر الرئاسة الصومالية.

وأكدت مصادر أمنية وشهود عيان، أن بين القتلى، طفل، وإن الجرحى 7 على الأقل .

كما ذكروا ، إن  إرهابيًا يحمل حزاما ناسفا فجر نفسه، بمطعم شعبي في الحاجز الأمني المعروف بتمثال حواء تاكو.

وأضافوا  أن "المطعم يقع قرب المسرح الوطني، وهو أحد مداخل القصر الرئاسي بالصومال.

ويعد هذا التفجير هو السادس من نوعه الذي يضرب مطعم "سكاي بلو" الذي يتمتع بحراسة مشددة لحساسية موقعه ضمن المجمع الرئاسي في مقديشو.

وكانت الولايات المتحدة حذرت الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، من أن الفساد والمحسوبية يهددان الإصلاح الأمني في البلاد.

ورغم عدم تبنى أحد للعمل الإرهابي إلا أن التفجيرات الارهابية عادة ما تقوم بها حركة الشباب الإرهابية.

وقبل أسابيع وقع انفجار  في فندق بشاطئ "ليدو" بالعاصمة الصومالية مقديشو، ونتج عنه مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين.

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