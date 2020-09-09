حتى الانتهاء من التحقيق.. جامعة اكسفورد تعلق تجربة "لقاح كورونا" | شاهد

قال الدكتور محمد عتمان الباحث في أمراض الفيروسات فى بريطانيا، إن جامعة أكسفورد أعلنت تعليق تجربة لقاح كورونا مؤقتا حتى يتم الانتهاء من التحقيق بسبب مرض أحد المتطوعين وحدوث أعراض جانبية لها.





وأضاف الدكتور محمد عتمان خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن تعليق جامعة أكسفورد للتجارب السريرية للقاح كورونا لم يكن فشلا ولكن هذا مجرد تعليق فقط للتجارب لحين الانتهاء من التحقيقات.





وتابع الباحث فى أمراض الفيروسات فى بريطانيا أنها لم تكن الحالة الأولى منذ بداية التجارب السريرية وحدوث مضاعفات وآثار جانبية لأحد المتطوعين.





وأوضح الدكتور محمد عتمان أن رد فعل الاوساط العلمية كان طبيعيا جدا ولذلك التجارب السريرية تحدث على أعداد كبيرة تصل إلى 30 ألف حالة، مشيرا إلى أن هذه آخر مرحلة فى التجارب السريرية.





وأشار إلى أن هناك موجة كبيرة تحدث لانتشار فيروس كورونا خلال هذه الأيام خاصة فى أوروبا وأمريكا وأمريكا الجنوبية وتصل أعداد الإصابة هناك إلى 25 ألف إصابة فى اليوم الواحد.