زراعة الفيوم تطلق حملات مكبرة على محلات بيع المبيدات

قامت إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم بحملة مكبرة على محلات الاتجار فى المبيدات والمخصبات والأسمدة الزراعية بالتنسيق بين قسم الرقابة على المبيدات بمديرية الزراعة بالفيوم ومباحث التموين، وشرطة البيئة والمسطحات المائية.

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من جانب أخر ، شدد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة على إدارة المكافحة بالمديرية بضرورة تكثيف حملات الرقابة على منافذ ومحال الاتجار فى المبيدات والمخصبات والأسمدة الزراعية ، وإحكام الرقابة على سوق المبيدات ومنع تسرب أي أصناف غير آمنة اليها، وذلك حفاظًا على الزراعة المصرية وصحة المواطنين.

كما قامت الحملة ببرئاسة المهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابه على المبيدات بالمديرية بالمرور على المحلات بمركز سنورس بقري بيهمو و الكعابي الجديدة ، وأيضًا على قرى ابوكساه وأبو جنشو وسنرو القبلية ومركز ابشواى .





تم تحرير محاضر للمخالفين ، وإحالتهم إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.