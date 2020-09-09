خطة ليفربول للتعاقد مع تياجو ألكانتارا مجانا من بايرن ميونخ

أقترب الإسباني تياجو ألكانتارا من التوقيع مع ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد أقتراب نهاية تعاقده مع بايرن ميونخ الألماني.
وكشفت صحيفة "سكاي سبورت" أن ليفربول مهتم للتعاقد مع تياجو ألكانتارا البالغ من العمر 29 عامًا، ولكنه سنه المتقدم وأيضًا سعره الكبير الذي سيكون أعلى من 30 مليون يورو.
وأفادت الشبكة أن خطة ليفربول الحقيقية هي الدخول على خط التعاقد مع تياجو ألكانتارا الصيف القادم خلال أشهر قليلة لضمه بداية الموسم القادم مجانًا.
وفي سياق آخر، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين فوز أرنولد بالنسبة الأكبر من أصوات اللاعبين في الرابطة، ليتوج بالجائزة.
وتوج أرنولد بالجائزة متفوقًا على ماسون ماونت وتامي إبراهام من تشيلسي، ماسون جرينوود وماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، وساكا من ارسنال.
يذكر أن البلجيكي كيفن دي بروين توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن رابطة اللاعبين المحترفين.