خطة ليفربول للتعاقد مع تياجو ألكانتارا مجانا من بايرن ميونخ

أقترب الإسباني تياجو ألكانتارا من التوقيع مع ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد أقتراب نهاية تعاقده مع بايرن ميونخ الألماني.





وكشفت صحيفة "سكاي سبورت" أن ليفربول مهتم للتعاقد مع تياجو ألكانتارا البالغ من العمر 29 عامًا، ولكنه سنه المتقدم وأيضًا سعره الكبير الذي سيكون أعلى من 30 مليون يورو.





وأفادت الشبكة أن خطة ليفربول الحقيقية هي الدخول على خط التعاقد مع تياجو ألكانتارا الصيف القادم خلال أشهر قليلة لضمه بداية الموسم القادم مجانًا.