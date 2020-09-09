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أخبار العالم

الجيش الليبي يكشف حقيقة سقوط طائرة ميج 29 في ليبيا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:32 م
اسقاط طائرة ميج 29
اسقاط طائرة ميج 29 في ليبيا
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محمود نوفل
أكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ"الجيش الوطني الليبي" أنه لا صحة لمقطع الفيديو، الذي تم تداوله بشأن سقوط طائرة ميج 29 علي الاراضي الليبية.
 
ووفق ماذكرته وكالة سبوتنيك الروسية فقد أوضح المحجوب  أن الفيديو المتداول بشأن مسقوط ميج 29 مفبرك وغير صحيح لافتا الي ان القوي المعادية للقوات المسلحة العربية الليبية يبحثون عن انتصارات وهمية بعد أن أصبحت المعركة مختلفة، والأمور تتجه للقضاء على الميليشيات واستقرار البلاد".

وبيًن محجوب أن كل هذا يأتي ضمن العمل على اتهام الجيش بأعمال تصعيد وهذا غير صحيح، فنحن فقط نكتفي بالرد القوي على أي محاولة تقدم باتجاه قواتنا والجبهة تشهد هدوءا منذ فترة.

ويُشار الي أن المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابع لقوات حكومة الوفاق الليبية قد بثت مقطعا مصورا يظهر سقوط طائرة مقاتلة من طراز "ميج 29" في ليبيا.
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