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برلمان

بمشاركة 25 حزبا.. التيار الوطني يواصل استعداداته لانتخابات البرلمان

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
اجتماع التيار الوطني
اجتماع التيار الوطني المصري
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أحمد أيمن
اجتمع اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق ومؤسس التيار الوطني المصري بـ ٢٥ حزبا في مقر التيار الوطني المصري استعدادا لإنتخابات مجلس النواب المقبلة.

ودار الحديث حول ضرورة إيجاد السبل والوسائل لتشجيع الشعب المصري على النزول للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة واختيار الأصلح والأنسب لهم ولطموحاتهم ورغباتهم واحتياجاتهم.

وأكد الحضور على أن التيار سيتواجد في كل القرى والنجوع والمحافظات لتوعية الشعب وتثقيفه في ظل معركة الوعي والبناء التي تواجهها الدولة المصرية موضحين أن التحالف ليس انتخابي فقط بل ليكون يد عون للدولة والمواطن وفقا للدستور والقانون واحتياجات وتطلبات المرحلة الراهنة.
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