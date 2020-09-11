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فيديو جراف

فيديو جراف.. أسباب ترك الرسول رفع الأذان طيلة حياته

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:10 ص
رفع الاذان
رفع الاذان
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منار شعبان
لماذا لم يؤذن الرسول محمد في حياته؟.. سؤال حائر بين كثير من الناس، وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لم يرد ولم يثبت عن سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه أذَّن للصلاة في مدة حياته الشريفة- صلى الله عليه وآله وسلم-، وقد أشار إلى ذلك الفقهاء في معرض ذكر أدلة القائلين بالمفاضلة بين الأذان والإمامة أيهما أفضل من الآخر.

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واستندت الإفتاء إلى قول الإمام النووي في "المجموع" (3/ 78): «وَاحْتَجَّ لِمَنْ رَجَّحَ الإِمَامَةَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ثُمَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ أَمُّوا وَلَمْ يُؤَذِّنُوا، وَكَذَا كِبَارُ الْعُلَمَاءِ بَعْدَهُمْ... وَأَجَابَ هَؤُلاءِ عَنْ مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى الإِمَامَةِ، وَكَذَا مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْخُلَفَاءِ وَالأَئِمَّةِ وَلَمْ يُؤَذِّنُوا بِأَنَّهُمْ كَانُوا مَشْغُولِينَ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لا يَقُومُ غَيْرُهُمْ فِيهَا مَقَامَهُمْ، فَلَمْ يَتَفَرَّغُوا لِلأَذَانِ وَمُرَاعَاةِ أَوْقَاتِهِ، وَأَمَّا الإِمَامَةُ فَلا بُدَّ لَهُمْ مِنْ صَلاةٍ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا التَّأْوِيلَ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: "لَوْ كُنْتُ أُطِيقُ الأَذَانَ مَعَ الْخِلافَةِ لأَذَّنْتُ"».


ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اسباب ترك الرسول صلى الله عليه وسلم رفع الاذان طيله حياتة من خلال الفيديوجراف التالي.
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