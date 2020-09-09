غلق المساحات والضغط القوي.. أحمد سامي يضع روشتة سموحة أمام الزمالك

طالب أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لاعبيه بغلق المساحات والضغط القوي أمام نادي الزمالك .
وأكد أحمد سامي على لاعبيه ضرورة عدم ترك المساحات أمام نادي الزمالك والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لإحراز هدف مبكر وتحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى الانتصارات من جديد .
ويأمل أحمد سامي في تحقيق أول انتصاراته عقب توليه القيادة الفنية للفريق الأول بنادي سموحة عقب رحيل حمادة صدقي .
ورصد مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر مكافآت خاصة للاعبي الفريق في حال تحقيقهم الفوز على الزمالك.