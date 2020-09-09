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رياضة

غلق المساحات والضغط القوي.. أحمد سامي يضع روشتة سموحة أمام الزمالك

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:39 م
أحمد سامي المدير
أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة
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حسام الحارتي
طالب أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لاعبيه بغلق المساحات والضغط القوي أمام نادي الزمالك .

ويواجه سموحة نظيره نادي الزمالك غدا الخميس باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري .

وأكد أحمد سامي على لاعبيه ضرورة عدم ترك المساحات أمام نادي الزمالك والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لإحراز هدف مبكر وتحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى الانتصارات من جديد .

ويأمل أحمد سامي في تحقيق أول انتصاراته عقب توليه القيادة الفنية للفريق الأول بنادي سموحة عقب رحيل حمادة صدقي .

ورصد مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر مكافآت خاصة للاعبي الفريق في حال تحقيقهم الفوز على الزمالك.

وعقد فرج عامر جلسة مع أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وطالبه بضرورة تحقيق الفوز والتواجد ضمن المربع الذهبي ومحاولة المشاركة في إحدى البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

وتعهد أحمد سامي ببذل قصارى جهده من أجل تحقيق طموحات الفريق وتحقيق الفوز على نادي الزمالك .
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