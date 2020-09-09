غلق المساحات والضغط القوي.. أحمد سامي يضع روشتة سموحة أمام الزمالك

طالب أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لاعبيه بغلق المساحات والضغط القوي أمام نادي الزمالك .





ويواجه سموحة نظيره نادي الزمالك غدا الخميس باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري .



وأكد أحمد سامي على لاعبيه ضرورة عدم ترك المساحات أمام نادي الزمالك والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لإحراز هدف مبكر وتحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى الانتصارات من جديد .





ويأمل أحمد سامي في تحقيق أول انتصاراته عقب توليه القيادة الفنية للفريق الأول بنادي سموحة عقب رحيل حمادة صدقي



