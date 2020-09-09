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رياضة

محمد صلاح يحتل المركز الـ 25 بقائمة الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:23 م
صدى البلد
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أحمد هاني
احتل المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول ولاعب نادي تشيلسي السابق، المركز الـ 25 في قائمة الأفضل في تاريخ الدروي الإنجليزي، فاللاعب قضى 3 مواسم مع ليفربول، قاده خلالها لتحقيق المركز الرابع، والثاني في أول موسمين له.

ويتم اختيار اللاعبين في تلك القائمة، بدءًا من عام 1992، من قبل صحيفة "ذي أتليتك"، العام الذي تم فيه إطلاق مسمى "البريميرليج"، على بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك بالتصويت من قبل كتاب الصحيفة البريطانية.

كما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، عن التشكيل الأفضل لبطولة الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

وشهد التشكيل غياب محمد صلاح نجم نادي ليفربول رغم مساهمته في تحقيق نادي ليفربول لبطولة الدوري الإنجليزي.
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