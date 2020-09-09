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اجتماع كل أسبوع.. طارق عامر يكشف كواليس لقاءات الرئيس قبل تحرير سعر الصرف

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:28 م
طارق عامر
طارق عامر
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هاني حسين
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه من الضروري  تواجد  ثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.

وأضاف طارق عامر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "قبل تحرير سعر الصرف الرئيس السيسي طلب مني وضع خطة قصيرة الأجل وطويلة الأجل وكان يجلس معي كل اسبوع بمفردنا لمناقشة مستقبل الاقتصاد ". 

وتابع طارق عامر: "الاقتصاد مرتبط بالاستقرار السياسي، ولولا عدم توافر مناخ استقرار سياسي لن نوفر استقرار في المعيشة". 

وأكمل طارق عامر: توافر ثقة متبادلة بين الرئيس السيسي والشعب مكنتنا من تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف".

وتابع طارق عامر: "حرَّرنا الدولة من القيود وعندما اطمأن المصريون في الخارج قاموا بتحويل أموالهم، ووصلت تحويلات المصريين إلى 30 مليار دولار نتيجة الثقة في القيادة السياسية".

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