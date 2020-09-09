اجتماع كل أسبوع.. طارق عامر يكشف كواليس لقاءات الرئيس قبل تحرير سعر الصرف

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي ، إنه من الضروري تواجد ثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.





وأضاف طارق عامر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "قبل تحرير سعر الصرف الرئيس السيسي طلب مني وضع خطة قصيرة الأجل وطويلة الأجل وكان يجلس معي كل اسبوع بمفردنا لمناقشة مستقبل الاقتصاد ".





وتابع طارق عامر: "الاقتصاد مرتبط بالاستقرار السياسي، ولولا عدم توافر مناخ استقرار سياسي لن نوفر استقرار في المعيشة".





وأكمل طارق عامر: توافر ثقة متبادلة بين الرئيس السيسي والشعب مكنتنا من تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف".





وتابع طارق عامر: "حرَّرنا الدولة من القيود وعندما اطمأن المصريون في الخارج قاموا بتحويل أموالهم، ووصلت تحويلات المصريين إلى 30 مليار دولار نتيجة الثقة في القيادة السياسية".



