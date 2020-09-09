AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جيل الأهلي الذهبي يكرم حسام البدري ..صور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:22 م
جيل الأهلي الذهبي
جيل الأهلي الذهبي يكرم حسام البدري
Advertisements
منتصر الرفاعى
كرم الجيل الذهبي مواليد ٧٧ و٨٨  للنادى الأهلى بقيادة مدربهم الدكتور عمرو أبو المجد، زميل جيلهم، حسام البدري؛ لتوليه المسئولية الفنية لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم.

وأهدى قدامي اللاعبين وعلى رأسهم أحمد شوبير درعا تذكارية لمدرب المنتخب الوطني، متمنين له التوفيق في هذه الخطوة المهمة لإسعاد المصريين، بتحقيق الأهداف المطلوبة مع باقي أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين. 

جاء ذلك، على هامش حفل الغداء الذي أقامه أعضاء هذا الفريق، بواسطة أحمد شوبير، والذي يحرص على لم الشمل والترابط بين هذه المجموعة. 

من جهته، قال الإعلامي أحمد شوبير، في كلمته أمام جميع الحضور إن هذا الجيل يفخر بوجود مجموعة كبيرة من اللاعبين لها مكانه في الوسط الرياضي، مؤكدا أنه سعيد بوجود أحد كباتن هذا الجيل على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر.

واعتبر ذلك تشريفا كبيرا لـ حسام البدري ولكل أبناء هذا الجيل، متمنيًا مع باقي زملائه الحضور كل التوفيق لمدرب المنتخب في الصعود لكأس العالم والبطولة الأفريقية القادمة.

وأضاف أن الدكتور عمرو أبو المجد صاحب فضل وخير على هذا الجيل ومجموعة النجوم الكبار، واحتضن هؤلاء اللاعبين في سن صغيرة حتى أصبحوا نجوما ومن الطبيعي، موضحا أن هناك اتفاقا بين مجموعة هذ الجيل على الالتقاء كل فترة كـ"عُرف" على عودة أحلى أيام الذكريات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من جهاز المنتخب على بقاء المحمدي وتريزيجيه بالبريميرليج

متابعة مباريات الدوري.. جهاز المنتخب يعقد اجتماعاً في الجبلاية غداً

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الأهلي والإنتاج الحربي..فيديو

حسام البدري يزور النادي الأهلي.. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

فضيحة على الملأ.. تصرف لا يصدق من سيدة لمعاقبة زوجها الخائن

أجابي ضمن 3 أجانب راحلين عن النادي الأهلي

حادث انقلاب سيارة .. محمود عبد المغنى لـ جمهوره: محدش بيمثلها بالساهل

أمريكا: نتمنى حل أزمة مقاطعة الرباعي العربي لـ قطر خلال أسابيع

أحمد موسى يعلن خبرا سارا للمواطنين بخصوص إزالة العقارات .. فيديو

الحكومة: تخصيص 250 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة مراكب النجاة في 70 قرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجلد الأسود.. هند صبري بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

الكرنب الأحمر.. طريقك للتخسيس وتقوية المناعة

بفستان قصير.. ابنة أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة