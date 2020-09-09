جيل الأهلي الذهبي يكرم حسام البدري ..صور

كرم الجيل الذهبي مواليد ٧٧ و٨٨ للنادى الأهلى بقيادة مدربهم الدكتور عمرو أبو المجد، زميل جيلهم ، حسام البدري؛ لتوليه المسئولية الفنية لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم. الذهبي





وأهدى قدامي اللاعبين وعلى رأسهم أحمد شوبير درعا تذكارية لمدرب المنتخب الوطني ، متمنين له التوفيق في هذه الخطوة المهمة لإسعاد المصريين، بتحقيق الأهداف المطلوبة مع باقي أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين.





جاء ذلك ، على هامش حفل الغداء الذي أقامه أعضاء هذا الفريق ، بواسطة أحمد شوبير ، والذي يحرص على لم الشمل والترابط بين هذه المجموعة.





من جهته، قال الإعلامي أحمد شوبير، في كلمته أمام جميع الحضور إن هذا الجيل يفخر بوجود مجموعة كبيرة من اللاعبين لها مكانه في الوسط الرياضي، مؤكدا أنه سعيد بوجود أحد كباتن هذا الجيل على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر .





واعتبر ذلك تشريفا كبيرا لـ حسام البدري ولكل أبناء هذا الجيل، متمنيًا مع باقي زملائه الحضور كل التوفيق لمدرب المنتخب في الصعود لكأس العالم والبطولة الأفريقية القادمة.





وأضاف أن الدكتور عمرو أبو المجد صاحب فضل وخير على هذا الجيل ومجموعة النجوم الكبار، واحتضن هؤلاء اللاعبين في سن صغيرة حتى أصبحوا نجوما ومن الطبيعي، موضحا أن هناك اتفاقا بين مجموعة هذ الجيل على الالتقاء كل فترة كـ"عُرف" على عودة أحلى أيام الذكريات.