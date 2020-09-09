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رياضة

نافس بقوة في الدوري الممتاز| هل يستطيع بيراميدز التتويج بالبطولات بالأعمار الكبيرة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:33 م
احمد فتحي وشريف اكرامي
احمد فتحي وشريف اكرامي
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عمرو ابوبكر

دخل نادي بيراميدز حديثًا للدوري المصري بعد حصول المستشار تركي ال الشيخ على حقوق ملكيته، وتمكن من المنافسه بقوة منذ موسمه الأول في الدوري الممتاز، وذلك بعد التعاقد مع أسماء كبيرة من لاعبي الدوري المصري والمحترفين.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أن يتوج بجميع البطولات المحلية في الموسم القادم، بعد أن تمكن من الحصول على خدمات أكثر من لاعب ذي قيمة كبيرة في الدوري المصري.

ولكن هل يتمكن بيراميدز من التتويج في ظل الأعمار الكبيرة التي بين لاعبي الفريق وبالأخص الواردين الجدد، وأهمهم صانع الألعاب وهداف الفريق عبد الله السعيد.

يسعى فريق بيراميدز للوصول الى أفضل المراتب خلال الفترة المقبلة، فقد تمكن من تحقيق المركز الثالث في الدوري الممتاز في أول مشاركة له، وشارك في البطولة الكونفدرالية حتى وصل الى نصف النهائي.

واذا نظرنا الى الأعمار السنية للاعبي بيراميدز خلال هذه الفترة نجد أن بيراميدز يملك مجموعة من اللاعبين أصحاب الأعمار السنية الكبيرة في كرة القدم، التي لا تؤهله للوصول إلى ما يريد من الانجازات المطلوبة.

عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق "اللي مالوش بديل" يبلغ 35 سنة، أحمد فتحي الوارد الجديد الذي تعاقد مع الفريق منتقلًا من النادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات يبلغ 35 سنة، ويعتبر المهدي سليمان هو الحارس الأول في الفريق 33 سنة، المدافع الأهم في بيراميدز هو علي جبر  31 سنة، كما ترددت أنباء كثيرة عن شريف إكرامي اتمام تعاقده مع الفريق وهو يبلغ من العمر 36 سنة.
 

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