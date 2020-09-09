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سيارات

شاهد.. تصميم جديد للشكل المتوقع لسيارة مرسيدس AMG S63 موديل 2022

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن الفنان المستقل X-Tomi Design عن انتهاء المشروع الحالي برسم صورة تخيلية للشكل المتوقع لسيارة مرسيدس AMG S63 2022  القادمة .


وظهرت السيارة مرسيدس AMG S63 2022 القادمة بشبك أمامي شرس مع شفرات عمودية ولون أسود غير لامع، بالاضافة الى اكصدام أكثر شراسة يتميز بفتحات تهوية أكبر .


بالإضافة الى هيكل منخفض و جنوط رياضية مقارنة مع الطراز الاساسى ، كما ان الخبراء يتوقعون ان الخلفية للسيارة ستكون بنظام عادم رباعي ومشتت هواء رياضي في الخلف.


وتستمد السيارة مرسيدس AMG S63 2022 قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر مع محرك كهربائي مثبت في الخلف، والذي يحتوي على نظام بقدرة 400 فولت وبطارية ليثيوم أيون بسعة من المتوقع أن تبلغ حوالي 20 كيلوواط/سا.


وينتج المحرك الكهربائي في S63e حوالي 134 حصانا من تلقاء نفسه، مما يؤدي إلى قوة إجمالية تبلغ حوالي 700 حصان، أما S73e فستكون وحشًا مفترسًا، فمع قوة 201 حصان من المحرك الكهربائي، ستصل القوة الإجمالية إلى 805 أحصنة، وبالتالي ستكون بكل سهولة أقوى نسخة من مرسيدس S-Class على الإطلاق.


والجدير بالذكر ان الطراز S65 الذي يعمل بمحرك V12 تم إيقاف إنتاجه، لكن طراز S63 سيستمر في الجيل الجديد، ويقال إنه سينضم إليه طراز S73 أكثر إثارة ، ويحصلان على الحرف "e" في نهاية الاسم للإشارة إلى الطاقة الكهربائية .

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