طارق عامر: الإخوان استولوا على 31 مليار دولار بحجة دعم الجنيه

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن جماعة الإخوان عرضت عليه تولي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن تلك الجماعة لم يكن لديها اي خبرة لإنقاذ الدولة المصرية و كانت سببا في ضياعها.
أضاف " عامر "خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج " علي مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية"، أن تلك الجماعة قامت بتغييرات في البنك المركزي وهو ما تسبب في وجود أزمة منذ 2015.
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أوضح أن جماعة الاخوان لجأت لصندوق النقد الدولي للاقتراض منه، لكن في اللحظات الأخيرة لم يقوموا به رغم أنهم قدموا برنامجا سهلا ومدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية. بالاضافة للحصول علي 31 مليار دولار لدعم الجنيه المصري لكنهم قاموا بالاستيلاء عليه وقمنا بسداده بواقع 15 مليار دولار تم سدادها لـ " قطر، ليبيا، تركيا".