طارق عامر: الإخوان استولوا على 31 مليار دولار بحجة دعم الجنيه

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بالاضافة للحصول علي 31 مليار دولار لدعم الجنيه المصري لكنهم قاموا بالاستيلاء عليه وقمنا بسداده بواقع 15 مليار دولار تم سدادها لـ " قطر، ليبيا، تركيا".