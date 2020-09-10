AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء تلقي تظلمات طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2020.. اليوم

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
استقبال تظلمات طلاب
استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة
Advertisements
ياســـمين بدوي
تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التظلمات لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2020 المتضررين من نتائج امتحانات الدور الثاني، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020 وحتى يوم الخميس 17 سبتمبر 2020.

اقرأ أيضا|

وتبدأ إجراءات الاطلاع بمقرات لجان النظام والمراقبة وفقًا لضوابط الاطلاع التي تمت في الدور الأول ، وذلك للطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية والطلاب الراسبين فقط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لـ الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني لن يستفيدوا من تظلمهم.

اقرأ أيضا|
وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  نتيجة امتحانات (الدور الثاني) لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة.
 
وبلغ عدد المتقدمين للدور الثاني 112279 طالب/طالبة، وحضر منهم 111500 طالب/طالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 103700 طالب/طالبة بنسبة 93%.
 
وبلغت نسبة النجاح العامة للثانوية العام هذا العام (دور أول + دور ثاني) 98.6%، علمًا بأن نسبة النجاح العام الماضي كانت 98.3%.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 22 أغسطس.. استمرار إجراءات مكافحة الكورونا والغش في اللجان.. أصحاب الأعذار المرضية سيمتحنون بالدرجة الكاملة والراسبون في مادة أو اثنين بالنصف فقط

بالصور.. إحصائيات التعليم تؤكد رسوب 110958 طالبا في امتحانات الثانوية العامة 2020

التعليم: 16433 طالبا تقدموا بتظلمات من نتيجة الثانوية العامة حتى الآن

رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020 .. اعرف نتيجتك الآن

انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غدا.. 110900 طالب يمتحنون في 351 لجنة سير.. بدء الامتحان 10 صباحا.. والتدخين والموبايل ممنوع في اللجان.. وإجراءات احترازية لمكافحة انتشار كورونا

فتح باب التظلمات لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة.. غدا

ترشيحاتنا

اغتصب فتاة معاقة داخل توك توك بحلوان.. والنيابة تقرر حبسه

بعد مؤتمر الحكومة.. 12 محافظة تخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء | تعرف عليها

أخبار الفن.. نقل ابن شريف حلمي للعمليات بعد حادث مروع.. وتطورات الحالة الصحية لـ جمال يوسف

تصعيد رسمي جديد من اللجنة الخماسية ضد مرتضى منصور

في بيان رسمي.. الزمالك يطالب بمنع أحمد شوبير من التعليق على مبارياته

أخبار النادي الأهلي.. موقف قلعة الجزيرة من ضم رجب بكار.. واتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أحمر ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

من داخل العيادة.. هنادي مهنا تخضع لعملية تجميل.. صور

بإطلالة كاجوال.. شقيقة محمد رمضان تخطف الأنظار رفقة زوجها