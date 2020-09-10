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بين الناس

أهالي قرية الحلة بقنا يطالبون برصف وتنظيف الطرق الرئيسية للحد من الحوادث

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن إبراهيم توفيق من سكان قرية الحلة التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم صلاحية الطرق الرئيسية والفرعية لقري مجلس جراجوس .

ويقول فى رسالته : نعانى من خطورة الطرق الرئيسية التى تعرض حياتنا يوميا للحوادث خاصة طريق قرية الحلة الذى يحتاج إلى رصف وتنظيف .
للتواصل مع القارئ
01118663688

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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