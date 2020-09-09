فى اليوم العالمي للإسعافات الأولية.. اكتشف أسسها ومكونات حقيبتها والطريقة الصحيحة لتخزينها وكيفية استخدامها

اكتشف أهم أدوات شنطة الإسعافات الأولية
اكتشف الطريقة الصحيحة لخلع القفازات
لاتضع حقيبة الاسعافات الاولية فى الحمام
يحتفل العالم فى التاسع من سبتمبر باليوم العالمى للإسعافات الأولية اهم الوسائل التى تساعد فى انقاذ حياة الناس فى اوقات المخاطر وعدم توفر اطباء متخصصين.
ومن اجل المساهمة فى التوعية ونشر المعلومات التى تساعد فى انقاذ حياة الأفراد نكشف لكم فى هذا التقرير اهم المعلومات التى يجب معرفتها عن الاسعافات الاولية وكيفية اعداد حقيبتها بشكل مثالي وطريقة تخزينها الصحيحة واهم الادوات التى تحتوى عليها.
ووفقا لما جاء فى موقع " webmd" فإن اختيار ادوات حقيبة الاسعافات الأولية من الأمور التى تعد فى غاية الاهمية لأن نقص شئ بسيط قد يتسبب في كارثة مثل القفازات التى تحمى من انتقال العدوى.
وإليكم أدوات مجموعة الإسعافات الأولية المنزلية:
الكورتيكوستيرويدات الموضعية ، مثل الهيدروكورتيزون بدون وصفة طبية للطفح الجلدي
جل أو كريم الصبار الموضعي لتخفيف الحروق
شريط لاصق، مقص، وضمادة مثلثة مثل حبال ، منشفة ، عاصبة ، الضمادات اللاصقة جميع المقاسات.
رذاذ مخدرBactine أو محلول كالامين ، Campho-Phenique لـ الحكة والطفح الجلدي و لدغ الحشراتشاش معقم "4× 4" لتغطية وتنظيف الجروح.
ضمادات آس 2 "و 3" و 4 "- لتغليف الوصلات الملتوية أو المتوترة ، ولف الشاش على الجروح ، والتفاف على الجبائر.
مضادات الهيستامين التى تأخذ عن طريق الفم - ديفينهيدرامين ( بينادريل يسبب النعاس) أو وراتادين ( كلاريتين لا يسبب النعاس) - لديهم حساسية ردود الفعل، والحكة والطفح الجلدي
تجنب موضعي مضادات الهيستامين الكريمات لأنها قد تفاقم الطفح الجلدي في بعض الناس
قفازات الفحص للحماية من العدوى ، أيضًا لصنع أكياس ثلج عند ملؤها بالماء وتجميدها
كريم Polysporin المضاد الحيوي يوضع على الجروح البسيطة
ضمادات غير لاصقة (تلفا) لتغطية الجروح والحروق
قناع الجيب للإنعاش القلبي الرئوي
كيس الفرن القابل للإغلاق كحاوية للمواد الملوثة ، يمكن أن يصبح كيس ثلج
دبابيس أمان (كبيرة وصغيرة) لإزالة الشظايا ولتأمين حبال الضمادة المثلثة
ملاقط لإزالة الشظية أو اللدغة أو القراد
كيفية استخدام حقيبة الإسعافات الأولية
تأكد من أنك تعرف كيفية استخدام جميع العناصر الموجودة في الحقيبة بشكل صحيح خاصة الأدوية ودرب افراد عائلتك على استخدام اللأدوات فقد تكون الشخص الذي يحتاج إلى الإسعافات الأولية يوما ما .
قم بتعبئة واستخدام العناصر الحاجزة مثل قفازات اللاتكس لحماية نفسك من السوائل الجسدية للآخرين كالدم.
تحقق من الأدوات مرتين في السنة واستبدل الأدوية منتهية الصلاحية.
تعرف على رقم هاتف مركز مكافحة السموم الإقليمي الخاص بك ودونه واحفظه مع الادواات.
أين تحفظ بمجموعة الإسعافات الأولية:
أفضل مكان للاحتفاظ بمجموعة الإسعافات الأولية هو المطبخ تتم معظم الأنشطة العائلية فيه كما أن الحمام يحتوى على نسبة عالية من الرطوبة ، مما يقلل من العمر الافتراضي للعناصر.
طقم السفر للرحلات الحقيقية بعيدًا عن المنزل، احتفظ بها في حقيبة سفر أو حقيبة ظهر أو حقيبة جافة ، حسب النشاط.
يجب أن تكون مجموعة الإسعافات الأولية للاستخدام اليومي في السيارة مثل مجموعة الإسعافات الأولية المنزلية. لهذا الغرض ، يمكنك الاحتفاظ بمجموعات مماثلة في قاربك (داخل حقيبة مقاومة للماء) ، وعربة ، ومنزل لقضاء العطلات ، وفي أي مكان تقضي فيه الوقت.
قد تكون رعاية الإسعافات الأولية كافية في علاج المشاكل الخطيرة كـ النوبات القلبية، او الحروق من الدرجة الأولى، أو نوبات الصرع، لذا يستلزم معرفة الطريقة الصحيحة في التعامل مع كل حالة والتصرف الأمثل حتى توفير الرعاية الطبية الكاملة، أو وصول سيارة الإسعاف.
يأتي ذلك تزامنا واحتفالا بـ اليوم العالمي للإسعافات الأولية والتي تهدف إلى التعامل مع حالة الطوارئ أو تقديم الرعاية الفورية عند إصابة شخص أو مرضه، وذلك حتى يتسنى توفير الرعاية الطبية والعلاج الطبي الكامل له.
وتساهم الإسعافات الأولية في فرق كبير للأشخاص بين الحياة والموت، وهناك بعض المعلومات الأساسية التي يجب ان تعلمها عن الإسعافات الاولية، والتي من أهمها درايته الكاملة والتعرف على المشكلة وتقديم المساعدة المناسبة.
1- ابدأ بتقديم نفسك للشخص المصاب أو المريض.
1- ابدأ بتقديم نفسك للشخص المصاب أو المريض.
2- اشرح أنك مقدم إسعافات أولية وعلى استعداد للمساعدة.
3- يجب أن يمنحك الشخص الإذن لمساعدته ؛ لا تلمسهم حتى يوافقوا على المساعدة.
4- إذا واجهت شخصًا مرتبكًا أو شخصًا مصابًا بجروح خطيرة أو مريضًا ، فيمكنك افتراض أنه يريد منك مساعدته، يُعرف هذا باسم "الموافقة الضمنية".
5- ابق على الخط حتى وصول مساعدة إضافية أو سيارة اسعاف.
6- المتابعة مع مقدمي الرعاية عند الإتصال بهم خطوات إجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، باستخدام مزيل الرجفان الخارجي التلقائي (AED)، أو تقديم الرعاية الأساسية حتى وصول مساعدة إضافية.
6- المتابعة مع مقدمي الرعاية عند الإتصال بهم خطوات إجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، باستخدام مزيل الرجفان الخارجي التلقائي (AED)، أو تقديم الرعاية الأساسية حتى وصول مساعدة إضافية.
7- الاحتفاظ بأدوات الإسعافات الأولية وجهاز AED سواء كنت في المنزل أو العمل أو المدرسة، وكن على دراية بمحتوياتها.
8- تعرف على كيفية تنشيط نظام الاستجابة للطوارئ .
9- منع المزيد من الإصابة مع الحفاظ على سلامة الشخص المصاب، وعدم تعرضه للإصابة مرة أخرى بإبعاده عن اي مخاطر محتملة.
10- عدم تحريك الشخص المصاب إن ان مصابا بطعنات او بكدمات بالغة.
11- غسل اليدين ومعدات الحماية الشخصية قبل التعامل مع المصاب
12- تعقيم الجروح من الخارج قبل التعامل معها بشكل مباشر.
13- خلع القفازات دون لمسها من الخارج لتجنب انتقال الملوثات إلى يديك، ومن ثم غسل اليدين بالماء والصابون الوفير جيدا.