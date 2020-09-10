الكلاب الضالة كابوس يطارد سكان المجاورة الثانية في مدينة الشروق

شكا المواطن هانى محمود ، من أهالى المنطقة الثانية بالمجاورة الثانية بمدينة الشروق بالقاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود عدد كبير من الكلاب الضالة .









ويقول فى رسالته : إن الكلاب الضالة منتشرة بعدد كبير ، وتطارد المارة، خاصة خلال الليل، مسببة الرعب لهم، مطالبا بإيجاد حل فى أسرع وقت رأفة بحال الأهالى .









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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.