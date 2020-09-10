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برلمان

برلماني يوضح مميزات مشروع قانون نقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان

قال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إن هناك عدد من التشريعات المهمة التي صدرت عن اللجنة على مدار الخمس أدوار انعقاد الماضية.


وأضاف النائب عبد الفتاح يحيى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من أهم مشروعات القوانين المنتظر إصدارها خلال الفترة المقبلة، سواء في عهد البرلمان الحالي، أن الدورة المقبلة، هو مشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة.


وأوضح أمن سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن القانون له أهمية كبير للعاملين على الصناديق الخاصة، حيث إنها توفر امتيازات لهم من خلال النقل والندب والدرجات الوظيفية، مؤكدًا أنهم سيستفيدون ماديا كذلك.


ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب استئناف جلساته في الأول من شهر أكتوبر المقبل.

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