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أخبار البلد

وزير الطيران يتفقد مصنع المنتجات البلاستيكية التابع لـ مصر للطيران.. صور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:06 م
صورة من الجولة
صورة من الجولة
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نورهان خفاجي
تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الأربعاء، مصنع المنتجات البلاستيكية التابع لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة، رافقه خلالها اللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران للأمن.

وخلال الجولة تابع وزير الطيران الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة داخل المصنع للحفاظ علي سلامة وصحة العاملين، كما استمع  إلى شرح تفصيلي عن أنشطة وخدمات المصنع من المنتجات البلاستيكية التى يمد بها الشركات التابعة لوزارة الطيران بالإضافة إلى مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا من كمامات وواقى وجه وقفازات والتى يقوم المصنع بانتاجها خلال الفترة الحالية.

واطلع الوزير على خطط التطوير والتحديث في خطوط إنتاج الشركة والتوسع فى الصناعات البلاستيكية وخاصة تصنيع أدوات الوجبات على الطائرات .

كما التقي وزير الطيران بعدد من العاملين واستمع إلى مقترحاتهم حول تطوير خطوط الإنتاج وإضافة أنشطة جديدة إلى الشركة، مؤكدا على دراسة كافة المقترحات التى ستعمل على زيادة الأرباح لهذا النشاط المهم .

وفى نهاية الجولة أشار الطيار محمد منار إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات المغذية لقطاع الطيران المدنى والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل مستمر وتقديم منتجات بجودة عالمية وأكثر امانًا تستطيع المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، ومواكبة هذه الصناعات المهمة للمستويات  العالمية.
وزير الطيران يتفقد مصنع المنتجات البلاستيكية التابع لـ مصر للطيران.. صور
وزير الطيران يتفقد مصنع المنتجات البلاستيكية التابع لـ مصر للطيران.. صور
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