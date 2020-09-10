تعرف على موارد صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عدد من مشروعات ال قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.





وتكمن فلسفة مشروع القانون فى اهتمام الدولة بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، والحرص على تعزيز حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، وأن يكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له فى المحافظات.





وتتكون موارد الصندوق وفق ما نص عليه القانون :





1- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.





2- حصيلة رسم إضافي يفرض قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:





رخصة السلاح.





رخصة القيادة بجميع أنواعها.





رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.





استخراج شهادة صحفية الحالة الجنائية.





التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية





تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك تذاكر الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.





طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.





تأشيرات الإقامة للأجانب.





تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.





كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.





عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.





تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له.





طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.





طلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.









3-حصيلة المساهمات التكافلية والمجتمعية وتشمل:





- أداء كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي حكومي وخاص لأغراض التضامن مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات،باسثناء مدارس التربية الخاصة





- تكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة وما بعده بواقع 10 جنيهات عن كل طالب





- كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرهم، بواقع 3 جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة و5جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى، و10 جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.





4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.