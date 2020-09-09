الداخلية في يوم.. سقوط أخطر عصابات تجارة الأعضاء.. مأموريات لتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين في العلمين الجديدة.. حملات مكبرة على تجار المخدرات

ضبط سيدة تتزعم عصابة للإتجار في الأعضاء البشرية و 7 تشكيلات عصابية بالغربية

تحريز 225 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية والبحيرة

مأمورية أحوال مدنية للعاملين في العلمين الجديدة لتجديد واستخراج الرقم القومي









تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بالقاهرة لقيامها بالاشتراك مع ثلاثة أخرين "جار تحديدهم وضبطهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية من خلال إستقطاب الضحايا من خلال مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لبيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى ، ودفعهم مبلغ 20 ألف جنيه تقريبًا للضحية عقب إتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها .









كما تمكنوا من الإتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين ، وأمكن تحديد والتوصل إلى (26 حالة من المجنى عليهم فى مراحل الإجراءات التجهيزية لإجراء العملية) باستدعاء أربعة منهم (3 عاطلين – إحدى السيدات "تم إجراء عملية بيع كلية ، وكذا الأعمال التحضيرية لإجراء علمية البيع "تحاليل وأشعة" مقابل مبلغ مالى) ، وأقروا بقيام المتهمين بـ الوساطة فى بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع ببعض المستشفيات.









وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى فى بيع ونقل الأعضاء البشرية للمتبرعين بالكلى مقابل حصولهم على مبلغ مالى بالإشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابى ، كما عثر بحوزتها على ( 4 إيصالات أمانة موقع عليها من المجنى عليهم – 7 صور من بطاقة الرقم القومى للمجنى عليهم من المتبرعين – 4 تحاليل طبية خاصة بالمتبرعين – دفتر إيصالات أمانة على بياض – شهادات وتذاكر طبية "روشته" صادرة من بعض المستشفيات – 4 نموذج توثيق من الشهر العقارى لتوثيق عمليات التبرع – 2 أجندة صغيرة بهما مواعيد أجراء التحاليل والعمليات للمجنى عليهم وكذا حساب بمصروفات المجنى عليهم أثناء تجهيزهم لإجراء تلك العمليات – 2 هاتف محمول تحوى 4 شرائح تليفونية للتواصل بين المجنى عليهم وأفراد التشكيل العصابى – مبلغ مالى قدره 32000 جنيه للإنفاق على المجنى عليهم أثناء إجراء التحليل والفحوصات الطبية بالمعامل المختصة).









وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بإستغلال وإفساد الأحداث والإتجار بالبشر .



كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية .

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الغربية عن ضبط 7 تشكيلات عصابية التشكيل الأول تم ضبط (9 عاطلين "لخمسة منهم معلومات جنائية" مُقيمين بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بالإكراه وبإسلوب توصيل الأسلاك متخذين من دوائر أقسام ومراكز شرطة (قطور - السنطة - كفر الزيات - طنطا – المحلة - بسيون بالغربية – قويسنا - بركة السبع - شبين الكوم بالمنوفية) مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مسدس صوت - فرد خرطوش و 5 طلقات من ذات العيار - 2 سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بإرتكاب (32) حادثا بذات الإسلوب وحيازتهم الأسلحة المضبوطة بحوزتهم لإستخدامها فى نشاطهم الإجرامى ، وتم بإرشادهم ضبط (32) دراجة نارية .



و التشكيل الثانى (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بإسلوب الخطف بإستخدام دراجة نارية مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان طنطا مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (10 جرام لمخدر الهيروين - 2 سلاح أبيض "مطواة" - دراجة نارية "بدن لوحات معدنية") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (4) حوادث بذات الأسلوب بدائرة قسم ثان طنطا وحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات "4 هواتف محمولة".



و التشكيل الثالث (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث السرقات المتنوعة متخذين من دائرة مركز شرطة السنطة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ربع نقل ملك أحدهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (واقعتين بذات الإسلوب) بدائرة مركز السنطة والسيارة المضبوطة بحوزتهم هى المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات (بوابة حديدية - 9 أبواب خشبية - 17 ضلفة زجاج - 20 نافذة خشبية - 7 أبواب ونوافذ - محراث حديدى - 2 فأس) .



والتشكيل الرابع ( عاطلان ، مُقيمان بالمحلة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بإسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان المحلة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (7) حوادث بذات الأسلوب بدائرة أقسام ومراكز شرطة (أول وثان وثالث المحلة وأجا بالدقهلية) وتم بإرشاد المتهمان ضبط جميع المسروقات (عدد 7 دراجات نارية) .



والتشكيل الخامس (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بإسلوب الخطف بإستخدام دراجة نارية مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول المحلة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم وإعترفوا بإرتكابهم (واقعتين بذات الإسلوب بدائرة قسم ثان المحلة) وبإرشادهم تم ضبط الدراجة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع والمسروقات (2 هاتف محمول) .



و التشكيل السادس ( عاطلان "لهما معلومات جنائية" مُقيمين بالمحلة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بإسلوب الخطف مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول المحلة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما وإعترفا بإرتكابهما (3 وقائع بذات الإسلوب بدائرة قسم أول المحلة) وبإرشادهما تم ضبط المسروقات (3 هواتف محمول) .



و التشكيل السابع (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بإسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة مركز شرطة زفتى مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 4 حوادث بذات الإسلوب بدائرة مركزى زفتى بالغربية - قويسنا بالمنوفية) وتم بإرشادهم ضبط المسروقات (4 دراجات نارية)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن "الإسكندرية والبحيرة" عقب تقنين الإجراءات من ضبط (75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18,750 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم.

كما تم ضبط (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما - مبلغ مالى - هاتف محمول ) بحوزة (عاطل ، مقيم بالإسماعيلية ، له معلومات جنائية) وذلك حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة.



وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (2 مليون و 25 ألف جنيه) تقريبًا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

ومن ناحيه اخرى وجهت وزارة الداخلية مأمورية من قطاع الأحوال المدنية بمدينة العلمين الجديدة لتجديد واستخراج بطاقات الرقم القومى للعاملين بها. جاء ذلك، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين ونظرًا لما تشهده مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح من مشروعات عملاقة يقوم بتنفيذها عدد كبير من العاملين الحرفيين ، واحتياج بعضهم لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى.

وأوفد قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مأمورية قانونية وفنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بمدينة العلمين الجديدة ، للتيسير عليهم وعدم تحملهم تكاليف ومشقة الانتقال؛ حرصًا من وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للمساهمة فى انتظام العمل بالمشروعات القومية استمرارًا لمسيرة التنمية التى تشهدها البلاد على كافة الأصعدة. وجرى التنسيق مع جهاز المدينة لتجهيز مقاعد انتظار ومظلة لوقاية المترددين من حرارة الشمس، وكذا لافتات توعية بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على سلامة العاملين والمترددين على مقر المأمورية . ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من العاملين بالمدينة ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن .. ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم فى استخراج أوراقهم الثبوتية .



