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محافظات

بنسبة تصل إلى 20%.. محافظ المنوفية يقرر خفض قيم التصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:02 م
محافظ المنوفية يقرر
محافظ المنوفية يقرر خفض قيم التصالح في مخالفات البناء
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مروة فاضل
في ظل توجيهات القيادة السياسية بشأن التيسير على المواطنين الراغبين في التقدم لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء طبقا لأحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ونظرا لكثافة الإقبال من أبناء محافظة المنوفية على إتمام إجراءات التصالح وتشجيعا لهم؛ فقد تقرر تخفيض الأسعار التقديرية التي تم الإعلان عنها للتصالح في مخالفات البناء بنسبة تصل إلى 20% .

وقال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إننا  نهدف دائما للتخفيف عن المواطن، فعلى الرغم من حرصنا منذ البداية على تحديد أسعار منخفضة للغاية تقارب الحد الأدنى؛ إلا أنه بهدف تشجيع المواطنين ودعمهم قررنا التخفيض، مشيدا في الوقت نفسه بوعي أبناء محافظة المنوفية وحرصهم على الإستفادة من القانون.

ويأتي ذلك في إطار حزمة إجراءات كان قد أتخذها محافظ المنوفية بهدف تحفيز  المواطنين من أبناء المحافظة على الاستفادة من قانون التصالح وتسهيل الإجراءات الإدارية لهم.

والجدير بالذكر أن عدد طلبات التصالح في محافظة المنوفية بلغ 142 ألف طلب حتى الأن.
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