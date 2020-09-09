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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. موقف قلعة الجزيرة من ضم رجب بكار.. واتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:02 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، اليوم الأربعاء مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:

أكدت إدارة الأهلي أنها تحترم بشكل كبير قدرات رجب بكار الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي توصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي جناح فريق أهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر من أجل التعاقد معه رسميا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

- بعد أحداث الأهلي والاتحاد.. 20 فردا لحضور مباريات السلة.. شاهد
قرر اتحاد كرة السلة السماح بدخول  ٢٠ فردًا فقط فى المباريات المتبقية هذا الموسم على أن العدد المسموح به من مجلس الإدارة والإدارة الرياضية والنشاط الرياضى .

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن هناك عددا من اللاعبين المرشحين بالفعل للأهلي في مركز رأس الحربة والجناح.
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