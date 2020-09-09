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محافظات

محافظ الغربية يستقبل مجلس إدارة أطباء الأسنان ويشيد بجهودهم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:30 م
محافظ الغربية يستقبل
محافظ الغربية يستقبل مجلس إدارة أطباء الأسنان ويشيد بجهودهم
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احمد علي
استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه اليوم مجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان بالغربية عقب انتخابه.


بدا اللقاء بتهنئة المحافظ للمجلس الجديد مؤكدا على دورهم الكبير في التوعية اللازمة لأطباء الأسنان والمتابعة المستمرة للعيادات الخارجية للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا المستجد .

ومن جانبه طالب الدكتور فتحي فايد نقيب أطباء الأسنان دعم المحافظة للنقابة من خلال توفير لمقر لها بأحد المستشفيات الحكومية.

وعلي الفور قام المحافظ بالتوجيه للتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لبحث طلب النقابة ومدى إمكانية توفيره لهم مؤكدا أن المحافظة تقف بجانب كافة المؤسسات الحكومية والأهلية لتقديم الخدمة المثلى للمواطن .

حضر اللقاء د. فتحي فايد نقيب الأسنان ود. عاطف مرزوق الأمين العام للنقابة ود. أبو الغيط ابو عاصي أمين الصندوق ود. محمد الحلواني ود. محمد الفرارجي أعضاء تحت السن بالنقابة ، وقدموا لسيادته في نهاية اللقاء درع النقابة.
محافظ الغربية يستقبل مجلس إدارة أطباء الأسنان ويشيد بجهودهم
محافظ الغربية يستقبل مجلس إدارة أطباء الأسنان ويشيد بجهودهم
محافظ الغربية يستقبل مجلس إدارة أطباء الأسنان ويشيد بجهودهم
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