د.أحمد مصطفي يكتُب : الرجل والمرأة.. علاقة احتياج وألفة وتكامل

خلق الله تعالى كُلًا من الزوجين للآخر، فكلِ منهما يحتاج للآخر ، ولذلك امتن الله تعالى على الناس بخلق الذكر والأنثى، حيثُ قال تعالى: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى {النجم:45}، وقال: وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا {النبأ:8}، وفِي تفسير ذلك قال ابن كثير: يعني: ذكرًا وأنثى، يستمتع كُلا منهما بالآخر، ويحصل التناسل بذلك.





فكلاهما خادم للآخر محتاج إليه، فلا يستغني الرجل عن المرأة، ولا تستغني هي عنه، فهنالك أمور تقوم بها المرأة يعجز عنها الرجل أو تصعب عليه، وخاصة في شؤون البيت وتدبير أمره وأمر الأولاد، وهنالك أمور تحتاج إلى الجلد كالسعي في الأرض لكسب العيش قد تعجز عنها المرأة أو يصعب عليها، خاصة مع ما ينتاب المرأة من أمر الحيض والحمل ووضعه والرضاعة ونحو ذلك.

وهكذا نريد أن نفهم أن هذه الحياة تكامل بين الزوجين، وإذا فهمت على هذا الأساس صلح الحال، وسعدت الأسر، واطمأن قلب المؤمن إلى عظمة هذا الدين.





وقول الله تعالى: وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ {الشعراء:166}، جاءت في معرض كلام لوط عليه السلام مع قومه وبيانه لهم ما أحل الله لهم من إتيان الإناث، وأنه يحرم عليهم إتيان الذكور، فذكر الحلال في مقابل الحرام، وقد فسر ذلك الشنقيطي في أضواء البيان: بأنهُ يدل على أن تركهم ما خلق الله لهم من أزواجهم، وتعديهم إلى غيره يستوجب الملام.





وآيتا الأعراف والروم امتنان من الله تعالى على الرجال على أن الله سبحانه قد خلق لهم أزواجا من جنسهم، لتحصل الألفة، ولم يكن من جنس آخر فتحصل النفرة، وحملها بعضهم على خلق حواء من آدم عليه السلام، وهذا ماقالهُ إبن كثير في تفسيره لآية سورة الروم: أي: خلق لكم من جنسكم إناثا يَكُنَّ لكم أزواجا.... يعني بذلك أن حواء خلقها الله من آدم ، وكونه قد ذكر هنا أنها خلقت للرجل لا يعني أنه لم يخلق لها؛ كما ذكرنا سابقا.





وكذلك الحال بالنسبة لحديث: الدنيا متاع...الخ. فإنه ينص على أن المرأة الصالحة متاع للرجل، ولكنه لم ينف كون الرجل الصالح متاعا بالنسبة للمرأة، ومن هنا جاء الحث على اختيار صاحب الدين والخلق من الأزواج، ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.





ولا شك في أن الشرع قد جعل للرجل حقوقا وواجبات تليق به، كما جعل للمرأة حقوقا وواجبات تليق بها، وهما يختلفان في ذلك باختلاف الطبيعة التي خلق عليها كل منهما.





فمثلا من يتولى دور القيادة يكون له من الحقوق وعليه من الواجبات ما يتناسب مع هذا الدور ويؤهله للقيام بتبعاته.





وكذلك من يتولى دور رعاية الأسرية وشؤون المنزل والقيام على تربية الأولاد يكون له من الحقوق وعليه من الواجبات ما يتناسب مع هذا الدور ويمكنه من القيام بتبعاته.





فهي مسؤولية وتكليف شرعي واجتماعي لكل من الرجل والمرأة لإنجاح مهمة الأسرة في بناء الأمة والمجتمع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. متفق عليه.





نعم قوامة الرجل على المرأة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، وهي قوامة تكليف ومسؤولية أمام الله عز وجل، وليست لتشريف الرجل على المرأة، وهي أيضا للترتيب وتدبير أمور الأسرة، وليست للتسلط على المرأة وإذلالها.





وكذلك الحال بالنسبة للطاعة، فإنها لا تعني أن تذوب المرأة في شخص الرجل، وهي أيضا ليست مطلقة، بل هي مقيدة بأمور النكاح وتوابعه.





لذا علينا جميعًا ألا ننقاد أو ننساق لصراعات هدامة مُختلقة من وحي الخيال تكون سببًا لهدم كيان الأُسرة وتشريد وضياع الأولاد في ظل مُتغيرات الحياة ومايحاول أعداء الوطن لتصديرُه لنا تحت مُسمي الحرية التي تتنافي مع تقاليدنا الشرقية وتعاليم الأديان السماوية ... فالهدف من البرامج التي تُناقش قضايا الرجل والمرأة هي تسليط الضوء علي قضايا شائكة تحتاج إلي حلول لمنع تكرارها وليست لخلق فتنة بين الجنسين الذين بدونهم لاتستقيم الحياه ... لذلك سعدت بظهور برنامج جديد يُناقش قضايا الرجُل وهو برنامج (أنت رجُل) للإعلامية الجميلة والمُتألقة (راندا فكري) والذي سيُلقي الضوء علي المشاكل والأزمات التي تواجه الرجُل في علاقتُه مع المرأة بغرض الحل وليست للصراع ... كما تفعل الإعلانية الجميلة والمُتألقة (رضوي الشربيني) من خلال برنامجها الذي يُناقش قضايا المرأة.





عزيزي القارئ في النهاية الرجل والمرأة نصفان يكمل كل منهما الآخر وذلك لأن الله تعالى خلق لكل منهما مهمة تتناسب مع تكوينه وطبيعته ليشكلا معًا التكامُل ، ويحققان الغاية التي وجدا من أجلها وهي عبادة الله وعمارة الكون، فلا الرجل يستغني عن المرأة ولا المرأة تستغني عن الرجل.