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تعليم

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:05 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
خصّصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابطًا إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، للاستعلام  عن نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة ٢٠١٩ - ٢٠٢.

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ويمكن لمن يهمه الامر الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة برقم الجلوس من خلال الضغط على https://g12.emis.gov.eg/


وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة امتحانات (الدور الثاني) لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020، وقد بلغ عدد المتقدمين للدور الثاني 112279 طالبًا/طالبة، وحضر منهم 111500 طالب/طالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 103700 طالب/طالبة بنسبة 93%.


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وبلغت نسبة النجاح العامة للثانوية العام هذا العام (دور أول + دور ثاني) 98.6%، علمًا بأن نسبة النجاح العام الماضي كانت 98.3%.


وأعلنت الوزارة عن فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من نتائج امتحانات الدور الثاني، اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020 وحتى يوم الخميس 17 سبتمبر 2020، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بمقرات لجان النظام والمراقبة وفقًا لضوابط الاطلاع التي تمت في الدور الأول وذلك للطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية والطلاب الراسبين فقط، أما الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني لايستفيد من تظلمه.


وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، أن الوزارة بصدد الإعداد والتجهيز لعقد امتحان للطلاب الذين تعرضوا لظرف قهري منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين على الأكثر كفرصة ثانية.

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