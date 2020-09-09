برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

خصّصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابطًا إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، للاستعلام عن نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة ٢٠١٩ - ٢٠٢.

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وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة امتحانات (الدور الثاني) لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020، وقد بلغ عدد المتقدمين للدور الثاني 112279 طالبًا/طالبة، وحضر منهم 111500 طالب/طالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 103700 طالب/طالبة بنسبة 93%.





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وبلغت نسبة النجاح العامة للثانوية العام هذا العام (دور أول + دور ثاني) 98.6%، علمًا بأن نسبة النجاح العام الماضي كانت 98.3%.



