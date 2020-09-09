برلماني: الدولة استطاعت العبور بنجاح بملف التعليم في ظل كورونا.. فيديو

أكد النائب لواء هاني أباظة وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب أن الدولة المصرية وضعت ملف التعليم أحد اهم الأولويات الأساسية التي سعت لتطويرها، فكان الشغل الشاغل لها.





وأضاف أباظة خلال لقاء له لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن بناء الدولة سيكون عن طريق العلم والانتماء والطموح حتى يتم خلق إنسان مصري يتمكن من تحمل المسئولية.





وتابع وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب أن جائحة كورونا التى مرت بالعالم لم تؤثر فقط على العالم من الناحية الاقتصادية والإجتماعية فقط ولكنها منعت 1.6 مليار طفل من الذهاب الى المدارس.



