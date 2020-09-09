خالد جلال يفتتح معرض "معالم القاهرة التاريخية " بالهناجر

افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، معرض صور فوتوغرافية بعنوان "معالم القاهرة التاريخية " للفنان المصور الفوتوغرافي چورچ فخرى، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون .





جاء ذلك في حضور الفنان محمد الدسوقي، مدير عام مركز الهناجر للفنون، الدكتور محمد الرشيدى مشرف على مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، الشاعر عماد عبد المحسن مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفنى بالقطاع، المهندس النحات جلال جمعة، المصور الفوتوغرافي الرقاوى أحمد، رسام الكاريكاتير فاروق موسى، رسام الكاريكاتير سمير عبد الغنى، مصمم الجرافيك مصطفى عوض، وعدد من الإعلاميين والصحفيين .









يضم المعرض ٤٤ صورة فوتوغرافية تستعرض من خلال عدسة الفنان أهم مبانى وآثار القاهرة التاريخية لمجموعة من المساجد بقبابها وزخارفها ومناراتها بشارع المعز، وأيضا فى الفترة الحديثة مثل قصر البرنس محمد على بموقعه على ضفاف نهر النيل، وتمكن الفنان من إظهار تأثير الظل والنور على المكان وعبق تاريخه، ويظهر فى المشربيات وبيت النور فى البيوت الإسلامية مثل بيت "الست وسيلة " .







