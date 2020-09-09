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اقتصاد

خبير: توقعات بارتفاع أسعار العقارات بعد إزالة المخالفات وانتهاء كورونا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:12 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
كشف المهندس جرجس يوسف، مطور عقارى عن توقعاته لارتفاع نسبي في أسعار العقارات خلال العام المقبل بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية وانتهاء أزمة كورونا.

وأوضح يوسف لـــ"صدى البلد"، أن أسعار العقارات سترتفع كذلك بعد قيام الدولة بإزالة المخالفات، وهو إجراء صائب ويهدف لحل مشكلة العشوائيات التى نواجهها فى مصر حاليا، وتوفير خدمات مناسبة لكافة المواطنين.

وتابع، أن الدولة تتوسع فى إنشاء المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، خاصة أننا نحتاج إلى نحو 2 مليون وحدة سكنية جديدة سنويا.

وأضاف، أن الدولة تنفذ مشروعات متنوعة لخدمة محدودى الدخل والشباب وتطوير العشوائيات، والقطاع الخاص ينفذ مشروعات تخدم كافة شرائح الدخل، ولدينا قدرة على تغطية احتياجات السوق المصرية من الوحدات السكنية، لكن يجب أن يكون هناك أدوات تمويلية جديدة لأن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا تستطيع تمويل وحداتها السكنية مباشرة.

وأشار إلى أن وضع السوق العقارية حاليا أفضل من الشهور القليلة الماضية، ولا زالت تتحسن بشكل مستمر، خاصة أن فصل الصيف شهد تحسن المبيعات خاصة للوحدات المطروحة بالعاصمة الإدارية الجديدة التى تعد قبلة الاستثمار العقارى بمصر فى الوقت الراهن.
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