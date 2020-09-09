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4 كفاية.. نواب يطالبون بدمج الأحزاب لتقوية الحياة السياسية.. ويؤكدون: يجب مشاركتها في وضع الاجندة التشريعية للمجالس النيابية.. ولا يقتصر دورها على الانتخابات

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:20 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
برلماني يطالب بدمج الأحزاب لتقوية الحياة السياسية 
برلمانية: 
شرذمة الاحزاب تضعف الحياة السياسية 

برلماني: 
اندماج الاحزاب يثري الحياة النيابية   


طالب نواب البرلمان بدمج الاحزاب لتقوية الحياة السياسية، لافتين الى ان الاحزاب يجب أن تشارك في وضع الاجندة التشريعية للمجالس النيابية و ان تساهم فى حل  المشكلات المجتمعية لتحقيق المصلحة العليا للوطن.  

 
أكد د. مكرم رضوان عضو مجلس النواب، على اهمية الدعوة التي اطلقها د. على عبد العال رئيس مجلس النواب بعقد مؤتمر قومى لمناقشة إصلاح النظام الحزبي بما يدعم الحياة الحزبية.


وقال رضوان في تصريحات خاصة: "مستقبل العمل السياسي يعتمد على التعددية الحزبية.. اندماج الاحزاب صاحبة الافكار والايديولوجيات المتشابهة ضرورة لتقوية الحياة السياسية والحزبية لتصل الى  ٣ او ٤ احزاب قوية  تضم في عضويتها عدد كبير من المواطنين لتتحول الى أحزاب جماهيرية قوية لها تواجد حقيقي في الشارع السياسي".

 
وتابع: "على الاحزاب أن تشارك الحكومة في دراسة القوانين المهمة وكذلك الافكار اللازمة لحل المشكلات المجتمعية بما يحقق المصلحة العليا للوطن"، مضيفا: "اذا قامت الاحزاب بهذا الدور سيكون لها تواجد حقيقي و ستمثل كافة الاتجاهات". 


وقال عضو مجلس النواب إن الاحزاب القوية ستشارك في خلق اجندة تشريعية تلبي المصلحة العليا للوطن عبر  متخصصين ولجان نوعية تضم كافة التخصصات.

بدوره، أيد النائب ممدوح الحسيني‪ ‬عضو لجنة الادارة المحلية، الدعوة التي اطلقها د على عبد العال رئيس مجلس النواب بعقد مؤتمر قومى لمناقشة إصلاح النظام الحزبي بما يدعم الحياة الحزبية.

وقال في تصريحات خاصة إن اندماج الاحزاب ضرورة لاثراء الحياة السياسية، متابعا: "اندماج الاحزاب سيجعل لها دور بارز وحقيقي في الحياة الحزبية.. الامر ليس بكثرة الاحزاب وانما اندماج الاحزاب المتشابهة في الافكار، حيث أن قوة الاحزاب تجعلها  ظهير سياسي  مساند للدولة  المصرية".

 
وأكد: "الحياة السياسية تحتاج احزاب قوية وليس احزاب ورقية واندماج الاحزاب المتشابهة في الافكار يصب في تحقيق المصلحة العليا للدولة"، مضيفا أن دور‪ ‬الاحزاب لا يجب ان يقتصر على فكرة المشاركة في الانتخابات وإنما في طرح افكار سياسية و اجتماعية و اقتصادية.‪ ‬ 



كما أيدت النائبة منى منير عضو مجلس النواب، دمج الاحزاب المتشابهه في التوجه السياسي لتقوية الحياة السياسة، مضيفة أن الاندماجات ستخلق كيانات قوية.
 
وتابعت عضو مجلس النواب، ان شرذمة الاحزاب يؤثر عليها شعبيا ولا  يشعر بها  الناس، مقترحة دمج الاحزاب ذات التوجهات المتشابهة سواء الليبرالية او اليسارية او غيرها "لابد من لا توعية بالافكار الحزبية".
‪ ‬  

ولفتت النائبة الى ان الاحزاب مقصرة في شرح برامجها واهدافها وهو ما يؤثر على تواجدها على ارض الواقع.


كان رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال قد دعا الأحزاب السياسية، لعقد مؤتمر قومى لمناقشة إصلاح النظام الحزبي‪.‬ 


وأشاد  رئيس مجلس النواب  في حوار أجراه  مع صحيفة الأخبار  بالقائمة الوطنية التي خاضت انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا: القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ميزت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وعلى الناس أن تأخذها بمأخذ التحليل‪".‬ 


وأضاف "عبد العال"، أن هذا تحالف انتخابي وليس سياسيًا، منوها إلى أنه كان مستحيلا أن يشكل كل حزب قائمة وحده منفردًا‪.‬ 


وعن نسبة الإقبال في انتخابات مجلس الشيوخ، قال صرح رئيس النواب: "البعض يتكلم عن تدني نسبة المشاركة لكن تاريخ انتخابات مجلس الشورى السابق كانت كلها بهذا الشكل، فضلًا عن ظروف إجراء الانتخابات في ظل فيروس كورونا‪".‬ 


وتابع: "هناك خطوات إيجابية يجب البناء عليها واستغلالها في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأعتقد وأتوقع أن المشاركة في انتخابات النواب ستكون أكثر من ممتازة، ولو استمر منهج القائمة الوطنية سيكون جيدًا، لأنه يوسع من المشاركة الحزبية في ظل ظروف الكل يعلمها،وهي الضعف في البنية الحزبية‪".‬
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