المركزي للتعمير: تطوير 130 قرية ضمن الأكثر احتياجا باستثمارات 740 مليون جنيه

قال اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، إن مشروع تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا بـ26 محافظة، يهدف إلى تطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجًا بمحافظات الجمهورية.





وأضاف نصار لـــ"صدى البلد"، أن المرحلة الأولى للمشروع بدأت فى 130 قرية مُقسمة على 26 محافظة بواقع 5 قرى بكل محافظة، بإجمالى 172 مشروعًا (62 مشروعًا لرصف الطرق – 79 مشروعًا لأعمال الكهرباء والإنارة – 16 مشروعًا لمياه الشرب – 6 مشروعات لتغطية ترع ومصارف – إنشاء وحدتى إطفاء – 5 مشروعات لتدعيم الوحدات المحلية – مشروع تحسين بيئة – مشروع استكمال أعمال صرف).





وأوضح رئيس جهاز التعمير، أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى نحو 740 مليون جنيه، وتم الإنتهاء من تنفيذ 71 مشروعًا، وجارٍ تنفيذ 101 مشروع، بالإضافة إلى قيام الوزارات والهيئات المشاركة بمشروع الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجًا بتنفيذ المشروعات التى تخصها بتلك القرى.





وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات وإنشاء مجازر جديدة، يشمل تطوير ورفع كفاءة 43 مجزرا كمرحلة أولى بمحافظات الجمهورية، بتكلفة تقديرية 600 مليون جنيه.





وأشار، إلى أنه جارى إنشاء مجزر آلى جديد، ومحجر صحي، وموقع لتدوير المخلفات الحيوانية، بالقاعدة اللوجستية بمحافظة دمياط، بتكلفة 160 مليون جنيه، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مجازر جديدة فى القواعد اللوجستية لخدمة المحافظات المجاورة.



