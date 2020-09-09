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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: ندرس فرض عقوبات إضافية على مسئولين في لبنان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:29 م
وزير الخارجية الامريكي
وزير الخارجية الامريكي والرئيس اللبناني
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على صالح
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن أنها تدرس فرض عقوبات إضافية على داعمي حركة "حزب الله" في لبنان.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية وزير المالية اللبناني السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس على قائمة العقوبات الأمريكية، لصلاتهما الوثيقة بـ "حزب الله"، المدرج على قوائم الارهاب الامريكية 

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وقالت وزارة الخارجية الامريكية: نريد حكومة في لبنان شفافة ونزيهة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن "العقوبات ضد المسئولين اللبنانيين تهدف غلى توجيه رسالة قوية إلى حزب الله، مؤكدة عزمها على محاسبة "السياسيين اللبنانيين على فسادهم"، 

وأضافت: "لا بد من تحقيق مطالب الشعب اللبناني".

وكشفت الخارجية الأمريكية عن  تشجيعها للمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات لمحاسبة "الفاسدين في لبنان".

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