كوشنر: على العالم قراءة كتاب أليس في بلاد العجائب لفهم الرئيس الأمريكي

دعا مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، العالم إلى قراءة كتاب "اليس في بلاد العجائب"، وذلك من أجل فهم العقلية التي يسير بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حكمه.





وشبه كوشنر، ترامب بشخصية القط شيشاير، حيث اقتبس منه مقولة، وصفها بأنه أسلوب ترامب في حكم الولايات المتحدة وهي: "إذا كنت لا تعرف إلى أين أنت ذاهب، فإن أي طريق سيوصلك إلى هناك"، وذلك وفق ما نقله الكاتب الأمريكي بوب وودورد في كتابه الجديد.





ويصف وودوارد كوشنر بأنه مخلص دائمًا ومؤمن حقيقي بالرئيس الأمريكي، لكنه أيضًا شخص لديه معرفة وثيقة بكيفية اتخاذ ترامب القرارات ولماذا.





ويصف كبار المسؤولين السابقين في مجلس الوزراء أسلوب ترامب بأنه فوضوي وخطير، بينما ينظر كوشنر إلى انعكاساته المستمرة على أنها "ميزة".





كتب وودوارد: "عندما رأى الآخرون تقلبًا أو حتى أكاذيبًا في تصريحات وأفعال ترامب، رأى كوشنر أن التناقض المتغير المستمر لترامب يمثل تحديًا يجب مواجهته بشكل دائم.





ونقل عن كوشنر قوله: "مع الرئيس، هناك مائة درجة مختلفة من اللون الرمادي"، مضيفا: "وإذا حاول الناس الحصول على إجابة سريعة منه، فهذا سهل. يمكنك أن تجعله يتخذ قرارًا لصالحك من خلال الحد من معلوماته. لكن من الأفضل أن تكون على يقين من أن الأشخاص ذوي الآراء المتنافسة لن يجدوا الطريق إليه. وعندما يحدث ذلك ، سيتراجع عن قراره ".



