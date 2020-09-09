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فن

تريند الفن | حادث مروع لـ نجل الفنان شريف حلمي.. خطأ فادح في الحلقة الأخيرة من حكاية أمل حياتي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:44 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


تعرض نجل الفنان شريف حلمي لحادث سير على الدائري ونقل الي غرفة العمليات بأحد المستشفيات.

وكتب شريف حلمي، عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله على كل حال، أطلب من كل الحبايب الدعاء لابني هشام بالنجاة  والسلامة، تعرض لحادث فظيع على الدائري صباح اليوم، وهو الان في العمليات بالمستشفى".

وتابع: "الحمد لله في السراء والضراء.. اللهم اني لا اسألك رد القضاء، ولكن اسألك اللطف فيه، مطلوب الدعاء له بالنجاة".




اكتشف الناقد الفني عبد الله غلوش خطأ فادحا فى الحلقة الأخيرة من حكاية أمل حياتي ضمن مسلسل إلا أنا.

وكتب عبد الله غلوش:" حبيب دينا قاعد مع اختها، اختها بتقوله مش بحب البرتقال، شال البرتقال من قدامها وحط البيبسي بتاعه، فجأة دينا دخلت عليهم الكافيه، وفجأة البيبسي رجع تاني قدامه والبرتقال رجع تاني قدام اخت دينا، ده غير ان الطفاية اختفت هي كمان فجأة من ع الترابيزه"



ظهر مغنى المهرجانات حمو بيكا، عبر مقطع مصور، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يناشد فيه المسئولين، بتسهيل إقامة حفل زفافه.

وقال بيكا: "نفسي افرح وأعمل فرحى زي أي شاب في مصر، تم إلغاء حجز قاعة الفرح، والناس كلها بتعمل أفراح".
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