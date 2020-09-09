تريند الفن | حادث مروع لـ نجل الفنان شريف حلمي.. خطأ فادح في الحلقة الأخيرة من حكاية أمل حياتي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

تعرض نجل الفنان شريف حلمي لحادث سير على الدائري ونقل الي غرفة العمليات بأحد المستشفيات.





وكتب شريف حلمي، عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله على كل حال، أطلب من كل الحبايب الدعاء لابني هشام بالنجاة والسلامة، تعرض لحادث فظيع على الدائري صباح اليوم ، وهو الان في العمليات بالمستشفى".





وتابع: "الحمد لله في السراء والضراء.. اللهم اني لا اسألك رد القضاء ، ولكن اسألك اللطف فيه ، مطلوب الدعاء له بالنجاة".







