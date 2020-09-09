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فن

أخبار الفن.. نقل ابن شريف حلمي للعمليات بعد حادث مروع.. وتطورات الحالة الصحية لـ جمال يوسف

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


حادث مروع.. نقل نجل الفنان شريف حلمي إلى غرفة العمليات


تعرض نجل الفنان شريف حلمي لحادث سير على الدائري ونقل الي غرفة العمليات بأحد المستشفيات.


احتفل بـ«فكك من الناس».. كريم أبو زيد فى ضيافة صدى البلد بعد غياب 10 سنوات عن الغناء


حل الفنان كريم أبو زيد، اليوم الأربعاء ضيفا على موقع "صدى البلد" الإخباري وتحدث  عن كواليس ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "فكك من الناس"، وعودته للغناء بعد غياب 10 سنوات.


خطأ فادح في الحلقة الأخيرة من حكاية أمل حياتي.. شاهد


اكتشف الناقد الفني عبد الله غلوش خطأ فادحا فى الحلقة الأخيرة من حكاية أمل حياتي ضمن مسلسل إلا أنا..


جمال يوسف: حالتي تحسنت لما الناس بدأت تسأل عني.. فيديو


وجه الفنان جمال يوسف الشكر عبر "صدى البلد" لكل من سأل عنه خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن حالته الصحية تحسنت بعد شعوره بحب الناس واهتمامهم به.

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اتجاه لعرض الجزء الثاني من اللعبة رمضان المقبل


تتجه شركة إنتاج الجزء الثاني من مسلسل اللعبة لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث قررت أن يبدأ تصويره قبل نهاية العام الجاري.

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