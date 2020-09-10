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حظك اليوم الخميس 10 سبتمبر وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:27 ص
حظك اليوم الخميس
حظك اليوم الخميس 10 - 9 - 2020
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هاجر هانئ
يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أبرز توقعات الأبراج يوم الخميس  10-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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برج الحمل 
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يدعمك وتجد أن الأهل والأقارب والأحباب هم الملاذ الأمثل بالنسبة لك.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك على قول رأيك بلباقة وتهتم اليوم باكتشاف أمر جديد.

برج الثور
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال مما يجعل الأمور المهنية والمالية هي شاغلك الأول وعليك أن تدرس جيدا كل خطوة إذا أردت أن تحقق مكاسب.
عاطفيا وعائليا: فينوس في مربع برجك وتنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وتعلّم كيف تدرس المعطيات بهدوء.


برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمدك ذلك بالقدرة على العطاء والتألّق وتعبّر عن مشاعر إيجابية.
مهنيا: الوضع الفلكي يمدك اليوم بالثقة والشجاعة وبروح المبادرة.


برج السرطان:
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه اليوم لصحتك وسلامتك ونظم جهودك وابتعد عن الأضواء.
عاطفيا واجتماعيا: الفلك ينصحك بعدم إعطاء الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص وعليك أن تلزم الكتمان ولا تتكلم عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بنفسك.

برج الأسد:
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يجعل اليوم مناسبا للحصول بسهولة على دعم البعض وقد تقضي أوقاتا رائعة مع أشخاص مخلصين.
عاطفيا: فينوس ببرجك تمنحك سحرا وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب.

برج العذراء:
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق.. كن أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا.
اجتماعيا ومهنيا: ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بتنظيم أفكارك وأولوياتك.

برج الميزان:
عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك كل الثقة والسعادة وترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج.


برج العقرب:
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك على حل المشاكل بموضوعية وتكسب بسبب مرونتك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تصلح علاقاتك وقد تكتشف أمورا خافية تنفعك في المستقبل.

برج القوس:
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. لا تتسرع في تصريحاتك وقراراتك واحم حقوقك ولا تعط وعودا لا يمكنك الالتزام بها.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تذكّر أن أفضل حل دائما هو التفاهم بهدوء مع شركاء الحياة.. احرص على ذلك.

برج الجدي:
مهنيا وعائليا: القمر في منزل الصحة وقد تشعر اليوم بمزيد من التركيز والحيوية والطاقة وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تؤثر في الآخرين وتشعر بالرضا لتحقيق ذلك.

برج الدلو:
مهنيا وصحيا: القمر في وضع داعم يمنحك طاقة بدنية وسلاما نفسيا وتبدو في حالة مزاجية تساعدك على الانتاج.
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يعدك بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب.

برج الحوت:
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل والخلافات.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الروح التشاؤمية والأفكار السوداء تجتاحك، فقط اهتم بحماية حقوقك.
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