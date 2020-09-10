حظك اليوم الخميس 10 سبتمبر وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

اقرا إيضا..

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك على قول رأيك بلباقة وتهتم اليوم باكتشاف أمر جديد.

عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يدعمك وتجد أن الأهل والأقارب والأحباب هم الملاذ الأمثل بالنسبة لك.

عاطفيا وعائليا: فينوس في مربع برجك وتنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وتعلّم كيف تدرس المعطيات بهدوء.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المال مما يجعل الأمور المهنية والمالية هي شاغلك الأول وعليك أن تدرس جيدا كل خطوة إذا أردت أن تحقق مكاسب.

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمدك ذلك بالقدرة على العطاء والتألّق وتعبّر عن مشاعر إيجابية.

برج السرطان:

عاطفيا واجتماعيا: الفلك ينصحك بعدم إعطاء الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص وعليك أن تلزم الكتمان ولا تتكلم عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بنفسك.

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه اليوم لصحتك وسلامتك ونظم جهودك وابتعد عن الأضواء.

برج الأسد:

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يجعل اليوم مناسبا للحصول بسهولة على دعم البعض وقد تقضي أوقاتا رائعة مع أشخاص مخلصين.

برج العذراء:

برج الميزان:

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج.

عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك كل الثقة والسعادة وترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

برج العقرب:

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تصلح علاقاتك وقد تكتشف أمورا خافية تنفعك في المستقبل.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك على حل المشاكل بموضوعية وتكسب بسبب مرونتك.

برج القوس:

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. لا تتسرع في تصريحاتك وقراراتك واحم حقوقك ولا تعط وعودا لا يمكنك الالتزام بها.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تذكّر أن أفضل حل دائما هو التفاهم بهدوء مع شركاء الحياة.. احرص على ذلك.