بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تعرف على آلية رسوم التصالح في 3 خطوات

أشاد نواب البرلمان بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص شهادة ورقم قومي لكل شقة ولن يتم السماح بتداول أي عقار بعد ذلك بدون هذه الشهادة.









جاء ذلك خلال مؤتمر رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مشددا على أن آخر فترة للتصالح في مخالفات البناء 30 سبتمبر الجاري ولن يتم مد فترة التصالح مرة أخرى.









وقال إنه تم التوجيه لكل الإدارات المحلية لاستلام جميع الطلبات بغض النظر عن استكمال الأوراق او لا ونسلم للمواطن نموذج 3 مشيرا الى انه بمجرد استلام المواطن النموذج سوف يتم وقف أي عمل ضد صاحب العقار.