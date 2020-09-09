بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تعرف على آلية رسوم التصالح في 3 خطوات

أشاد نواب البرلمان بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص شهادة ورقم قومي لكل شقة ولن يتم السماح بتداول أي عقار بعد ذلك بدون هذه الشهادة.
جاء ذلك خلال مؤتمر رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مشددا على أن آخر فترة للتصالح في مخالفات البناء 30 سبتمبر الجاري ولن يتم مد فترة التصالح مرة أخرى.
وقال إنه تم التوجيه لكل الإدارات المحلية لاستلام جميع الطلبات بغض النظر عن استكمال الأوراق او لا ونسلم للمواطن نموذج 3 مشيرا الى انه بمجرد استلام المواطن النموذج سوف يتم وقف أي عمل ضد صاحب العقار.
وقدمت التعديلات الأخيرة لقانون التصالح، العديد من التسهيلات أيضا؛ منها إمكانية تقسيط رسوم التصالح على 3 سنوات بدلا من دفعها دفعة واحدة كما كان في القانون القديم.
وفي هذا السياق، يستعرض "صدى البلد"، آلية تقسيط المبلغ المطلوب للتصالح على المخالفات وفقا للمادة الخامسة من القانون:
- يتم سداد مقدم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة علي الطلب.
- في حالة تأخير سداد أي قسط من الأقساط عن مدة السنوات الثلاث يتم رفض طلب التصالح.
- وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد كافة الأقساط.